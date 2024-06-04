Арестованное имущество заместителя министра обороны России Тимура Иванова могут вернуть ему после вынесения приговора и его вступления в законную силу, рассказал ТАСС адвокат Эдуард Исецкий. По его словам, также возможно снятие ареста с имущества близких генерала.

«Снятие ареста с имущества обвиняемого по уголовному делу возможно в двух случаях. В первом случае при вынесении приговора и после вступления его в законную силу, тогда суд отдельно укажет это в тексте приговора. Во втором случае снять арест возможно, только доказав отсутствие сопричастности обвиняемого к арестованному имуществу», — пояснил Исецкий.

Кроме того, по делу может быть арестовано имущество третьих лиц — например, супруга или супруги обвиняемого, родственников или знакомых. Как отметил адвокат, в случае с третьими лицами суд обязуется продлевать арест имущества каждые три месяца.

«Снять данный арест можно, только доказав отсутствие сопричастности обвиняемого к арестованному имуществу этих людей», — добавил он.

По словам Исецкого, пока имущество находится под арестом у обвиняемого нет законной возможности его продать или подарить кому-либо.

Замминистра обороны Иванова подозревают в получении взятки примерно на 1 млрд рублей, он отстранен от исполнения обязанностей и находится под стражей в СИЗО «Лефортово», его счета арестованы.

8 мая Басманный суд удовлетворил арестовал минивэн Mercedes-Benz V-класса и внедорожник Chevrolet Suburban, которые с февраля 2023 года формально принадлежат бывшей супруге Иванова Светлане Захаровой. Оба этих автомобиля были указаны в декларации генерала о доходах и имуществе за 2019 год.

По версии следствия, Иванов, курировавший строительство и капремонт ведомственных объектов, был вовлечен в преступную схему при проведении подрядных и субподрядных работ для Министерства обороны.

На заседании суда, где защита пыталась добиться изменения меры пресечения, адвокат замминистра сообщил, что его клиент живет во взятом в ипотеку доме на Рублевке с Марией Китаевой — бывшей телеведушей и советницей главы Минобороны Сергея Шойгу. По словам защитника, у супругов недавно родился ребенок.