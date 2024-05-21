Басманный суд Москвы наложил арест на два автомобиля и мотоцикл, которые упоминались в декларации арестованного по обвинению во взяточничестве замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных московских судов общей юрисдикции.

В этой базе указано, что 8 мая Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал минивэн Mercedes-Benz V-класса и внедорожник Chevrolet Suburban, которые с февраля 2023 года формально принадлежат бывшей жене Иванова Светлане Захаровой. Оба этих автомобиля были указаны в декларации замминистра о доходах и имуществе за 2019 год.

По данным Avtoface, судебный арест наложен и на спортивный мотоцикл MV Agusta, упоминавшийся в той же декларации Иванова. В 2022 году он был переоформлен на отца замминистра обороны — Вадима Иванова.

Внедорожник Chevrolet Suburban, по данным на 12 мая, был выставлен на продажу, причем в объявлении перечислялись повреждения, свидетельствующие о том, что машина попадала в ДТП.

Источник РИА Новости уточнял, что перед выставлением на продажу внедорожник перерегистрировали с новым госномером. Стоимость прежнего номера, оставшегося у владельца, по данным агентства, превышает 1,3 млн рублей.

Богатейший и заслуженный. Что известно о замминистра обороны Тимуре Иванове

Судя по данным из деклараций Иванова и Захаровой, они, будучи в браке, каждый год покупали новый автомобиль или мотоцикл. В 2016 году супруги владели девятью транспортными средствами, включая арестованный Chevrolet Suburban 2015 года выпуска, а к 2019 году их насчитывалось уже 12. Среди этих машин фигурировал советский легковой автомобиль высшего и представительского класса ЗиС-110, стоимость которого, по данным портала «Авто.ру», варьируется от 11 до 18 млн рублей.

В 2018 году деловой журнал Forbes поместил семью Иванова, женатого тогда на Захаровой, на первое место в рейтинге богатейших силовиков России. Совокупный доход замминистра с супругой составлял 136,7 млн рублей, при этом сам чиновник, как следовало из декларации, заработал лишь десятую долю этой суммы.

В 2021 году Минобороны в соответствии с законом «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» прекратило публикацию деклараций заместителей главы ведомства. Сведения о них исчезли и из деклараций за 2017-2019 годы.