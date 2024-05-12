Ранее принадлежавший замглавы Минобороны Тимуру Иванову внедорожник Chevrolet Suburban выставлен на продажу за 2,5 млн рублей с указанием на то, что он побывал в аварии. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным Госавтоинспекции, портала «Авто.ру» и сервиса AvtoFace, на которые ссылается агентство, иномарка 2015 года выпуска фигурировала в декларации Иванова о доходах за 2019 год, но 17 февраля 2023 года была переоформлена на новую владелицу. Эта женщина имеет те же инициалы и дату рождения, что и бывшая супруга замминистра Светлана.

После серьезного ДТП Chevrolet Suburban был отправлен в сервис на ремонт, а в апреле 2024 года — выставлен на продажу, уточняет РИА Новости. В его сообщении перечисляются полученные внедорожником повреждения:

отсутствуют бампер, решетка радиатора и передние фары,

смята передняя часть левого крыла,

сильно повреждено подкапотное пространство,

плохо работают тормоза.

По этому списку агентство делает вывод, что Chevrolet Suburban, скорее всего, пострадал при лобовом столкновении с чем-то невысоким.

Перед выставлением на продажу внедорожник был перерегистрирован и получил новый госномер. Прежний, как сообщил источник РИА Новости, остался у прежнего владельца машины. «По данным интернет-ресурсов, стоимость аналогичных госномеров превышает 1,3 миллиона рублей», — говорится в сообщении агентства.

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За время работы в Минобороны, как следует из деклараций о доходах, Иванов с супругой ежегодно покупали автомобили и мотоциклы: в 2016 года у семьи было девять транспортных средств, а в 2019 году — уже 12. Среди них — упомянутый Chevrolet Suburban, а также советский легковой автомобиль высшего и представительского класса ЗиС-110, стоимость которого, по данным «Авто.ру», варьируется от 11 до 18 млн рублей.

Заместителя министра обороны Тимура Иванова подозревают в получении взятки примерно на 1 млрд рублей, он отстранен от исполнения обязанностей и находится под стражей в СИЗО «Лефортово», а его счета арестованы. По версии следствия, чиновник, курировавший строительство и капремонт ведомственных объектов, был вовлечен в преступную схему при проведении подрядных и субподрядных работ для Минобороны.

На заседании суда, где защита пыталась добиться изменения меры пресечения, адвокат Иванова сообщил, что его клиент живет во взятом в ипотеку доме на Рублевке с Марией Китаевой — бывшей телеведушей и советницей главы Минобороны Сергея Шойгу. По словам защитника, у супругов недавно родился ребенок.