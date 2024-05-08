Обвиняемый в получении взятки на 1 млрд рублей замминистра обороны Тимур Иванов живет с бывшей телеведущей и советницей своего начальника — главы Минобороны Сергея Шойгу — Марией Китаевой. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Иванова Мурад Мусаев. Кто такая Китаева и что о ней известно — в материале RTVI.

По словам адвоката, когда 8 мая рассматривалась апелляция на арест замминистра обороны, Мосгорсуд хотел допросить Китаеву о взятом в ипотеку особняке на Рублевском шоссе, куда защита предложила отправить Иванова под домашний арест вместо СИЗО.

«Ведут общее хозяйство (с Марией Китаевой), живут одной семьей, она как никто другой знает, где проживает (Иванов), в каких условиях, у них дочь, совсем малышка 2024 года рождения, суд не стал ее допрашивать, поверил нам на слово», — рассказал адвокат.

Попутчица Путина

Марии Китаевой 40 лет, она родилась в Бельгии в семье советских дипломатов, в детстве с семьей переехала в Москву.

Поступив в МГИМО, она учредила фонд «Фома центр» вместе с преподавателем кафедры международной журналистики Владимиром Легойдой, который сейчас возглавляет Синодальный отдел по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ. На средства фонда издается журнал «Фома», главредом которого является Легойда.

С 2006 года Китаева работала журналистом и ведущей на телеканалах «Столица» и «Звезда», потом вела «Вести 24» на ВГТРК. В сентябре 2010 года она сопровождала премьер-министра Владимира Путина в его поездке на «Ладе Калине» из Читы в Хабаровск — правда, не всю дорогу, а на одном из участков пути.

В декабре того же года Китаева выступила в роли соведущей программы «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение».

Советница Шойгу

Китаева вела репортажи из Сирии, Туниса и Ливии и участвовала в создании документальных фильмов о работе МЧС, которым тогда руководил Сергей Шойгу. Когда в 2012 году он был назначен губернатором Московской области, Китаева стала его советницей «по информационным вопросам».

Через несколько месяцев, в ноябре 2012 года, Шойгу занял пост министра обороны, оставленный Анатолием Сердюковым на волне коррупционного скандала. Китаева последовала в оборонное ведомство за своим начальником, вновь став его советником. Она говорила, что информационными вопросами уже не занимается, но и новые полномочия не называла, а на сайте министерства ее имя не упоминается ни разу.

Примерно через год после назначения 30-летняя Китаева получила чин действительного государственного советника III класса, равноценный воинскому званию генерал-майора. Она также имеет медали «За трудовую доблесть» и «За возвращение Крыма». Из Минобороны Китаева ушла в 2017 году в декретный отпуск.

Жена замминистра обороны

О первом замужестве Китаевой стало известно еще в 2008 году — из журнала «Фома», на обложке которого было опубликовано фото с ее венчания с Алексеем Тузовым. Жених на тот момент руководил ФГУП «Дорожная инфраструктура и сервис», но сейчас СМИ называют его «независимым автоэкспертом». У пары родились трое детей — две дочери и сын.

В 2020 году «Медиазона»* заявила, что Китаева является женой замминистра обороны Юрия Садовенко. В подтверждение приводились их декларации о доходах за 2014, 2016 и 2018 годы, где оба упоминали рождение детей, и данные о площади квартир тоже совпадали.

Кроме того, по госномерам черного Mercedes-Benz, на котором Китаеву сфотографировали развозящей продукты для акции «Мы вместе», журналисты выяснили, что автомобиль зарегистрирован на Садовенко и указан в его декларации.

В 2016 году Китаева сообщала в Instagram** о рождении дочери и называла ее отчество — Юрьевна. В 2018 году там же появилось фото торта с надписью «Александру два месяца». В комментарии мать Китаевой поздравляла ее и «Александра Юрьевича».

СМИ называли генерал-полковника Садовенко «одним из ближайших соратников» Шойгу, сопровождавшим его при переходе с должности на должность около 20 лет подряд. Он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, четыре года служил в армии, потом перешел в МЧС, в 2022 году стал помощником министра, в 2007 возглавил его аппарат, в 2012 году — аппарат Шойгу на посту губернатора Московской области, а в начале 2013 года был назначен заместителем министра обороны.

Жена другого замминистра обороны

О том, что Китаева, вероятно, вышла замуж за другого зама Шойгу — Тимура Иванова, — в 2023 году заявили сторонники оппозиционера Алексея Навального. Они проанализировали фото в Instagram** Китаевой и на одном из снимков заметили обручальное кольцо на ее руке.

В апреле 2024 года после задержания Иванова «Коммерсантъ» в статье о нем назвал Китаеву его третьей женой. «Родной брат Марии Денис Китаев — владелец компании Vesper, девелопера в сфере элитной недвижимости», — указывало издание.

Компания Vesper, в частности, строила дом Chekhov у московского сада «Эрмитаж», дом «Булгаков» в Большом Козихинском переулке и элитный жилой комплекс Cloud Nine на месте бывших цехов 439-й Центральной экспериментальной военно-картографической фабрики, приватизированной при Сердюкове и выкупленной Министерством обороны обратно при Шойгу.

Богатейший и заслуженный. Что известно о замминистра обороны Тимуре Иванове

В мае 2022 года Мария Китаева была внесена в санкционный список Канады за «соучастие в выборе президента Путина» начать боевые действия на Украине, а в октябре попала под украинские санкции за поддержку российской военной операции и «пропаганду путинского режима».

В апреле 2023 года телеведущая и кинокритик Первого канала Екатерина Мцитуридзе сообщила, что Китаева стала советником недавно назначенной директором Третьяковской галереи Елены Проничевой. СМИ тогда отмечали, что они обе не имеют искусствоведческого образования.

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