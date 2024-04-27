Обвиняемый во взяточничестве заместитель министра обороны России Тимур Иванов за время работы в ведомстве приобрел с супругой как минимум жилой дом площадью более 1,5 тысячи «квадратов» и раритетный ЗиС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные из деклараций за 2016 — 2019 годы.

Агентство отмечает, что Иванов с супругой каждый год покупали новый автомобиль или мотоцикл. В 2016 году их семья владела девятью транспортными средствами, а к 2019 году их стало 12. Среди этих машин — Chevrolet Suburban, советский легковой автомобиль высшего и представительского класса ЗиС-110, стоимость которого, по данным портала «Авто.ру», варьируется от 11 до 18 млн рублей.

РИА Новости отметило, что неизвестно владеет ли им Иванов по сей день.

В 2019 году, как отмечается в документах, у семьи отстраненного замглавы Минобороны появился жилой дом площадью свыше 1,5 тысячи кв. метров. Дом, предположительно, был оформлен на жену Иваного. Также у замминистра с 2016 года есть лишь доля в квартире площадью 44,2 «квадрата» и в пользовании квартира площадью 300 «квадратов», пишет агентство.

Согласно декларации, у их ребенка с 2016 года в пользовании находится квартира в Мексике, ее площадь составляет 350 кв. метров.

РИА Новости отмечает, что задекларированные доходы Иванова не сильно выросли за это время: в 2016 году чиновник задекларировал 14,2 млн рублей, в 2017 году — 11,4 млн рублей, в 2018-м — 13,5 млн рублей, а в 2019-м — 14,5 млн рублей.

При этом официальный доход его супруги гораздо выше. Агентство отмечает, что 2016 году он составил 55,4 млн рублей, в 2017-м — 7,3 млн рублей, в 2018 году — 123,1 млн рублей (в 17 раз больше, чем годом ранее), а в 2019 году она заработала 8,3 млн рублей.

В 2016 году Иванов был самым богатым среди заместителей главы оборонного ведомства.

В 2021 году был подписан закон о включении в перечень лиц, которые подлежат государственной защите, госслужащих Вооруженных сил, принимавших участие в борьбе с терроризмом, а также сотрудников органов внешней разведки — участников спецопераций и бойцов Росгвардии. В связи с этим данные о них перестали публиковаться в открытом доступе. В 2023 году из-за спецоперации на Украине также перестали размещаться в открытом доступе антикоррупционные декларации.