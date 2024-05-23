2-й западный окружной военный суд в четверг оставил под стражей начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил решение первой инстанции по мере пресечения Кузнецову оставить без изменения», — сказано в решении, оглашенном в суде.

Адвокат главного кадровика Минобороны Сергей Щеголев ранее просил суд отпустить генерал-лейтенанта из СИЗО под домашний арест. Он отметил, что уголовное дело Кузнецова построено лишь на показаниях одного свидетеля.

«Следствию и суду первой инстанции, по моему мнению, не удалось доказать обоснованность причастности Кузнецова к инкриминируемому преступлению. Там есть показания лишь одного свидетеля, и они не о чем: их можно трактовать как в ту, так и в другую сторону», — сказал Щеголев.

По словам адвоката, все счета и банковские карты Кузнецова арестованы, поэтому никаких материальных возможностей его семья в настоящий момент не имеет. Эту информацию подтвердил и сам генерал.

«Во время обыска в моем доме я сам открыл сейфы с деньгами и предоставил сведения о зарплате. У меня арестовали все счета, и даже гипотетически я или моя семья не могут их использовать для препятствия следствию», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, во время заседания суда Кузнецов пожаловался на заболевания, которые он заработал «за время ликвидации последствий аварии в Чернобыле».

Дело Кузнецова

Юрий Кузнецов был задержан 13 мая в своем доме в Истринском районе. На следующий день его арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК). Кузнецову грозит 15 лет лишения свободы.

По данным «Ъ», генералу вменяют взятку на сумму 30,5 млн руб. от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна за помощь в заключении госконтрактов на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 млн руб. Мартиросян также был арестован.

Главным кадровиком Министерства обороны Кузнецова назначили в 2023 году. До этого он в течение 13 лет руководил Восьмым управлением Генштаба, которое представляет собой Службу защиты государственной тайны в Вооруженных силах России. Следственный комитет сообщил, что во время обысков дома у задержанного нашли более 100 млн рублей, в том числе в валюте, а также золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

Кузнецова взяли под стражу всего через два дня после отставки Сергея Шойгу с поста главы Минобороны. 12 мая президент России Владимир Путин снял Шойгу с поста главы ведомства, назначив его на должность секретаря Совбеза вместо Николая Патрушева. Военное ведомство возглавил первый вице-премьера Андрей Белоусов, курировавший в кабмине экономический блок.