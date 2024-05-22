14 мая новым министром обороны России вместо Сергея Шойгу стал первый вице-премьер Андрей Белоусов. В первую неделю после его назначения под арест попали главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов и генерал Иван Попов, конфликтовавший с Генштабом. Чем еще запомнилась первая неделя Белоусова на посту главы Минобороны, ― в материале RTVI.

Первая неделя Белоусова на посту министра обороны: без мобилизации, но с отставками

В Кремле назначение экономиста Белоусова главой военного ведомства объяснили необходимостью «вписать экономику силового блока в экономику страны». Белоусов как «один из лучших» экономистов в России способен координировать деятельность Минобороны со всеми министерствами, ведомствами и регионами, пояснил президент Владимир Путин.

Кроме того, он должен будет «раскрыть» Минобороны для инноваций, конструктивной работы с научными центрами, участниками экономической деятельности и производителями продукции военного назначения, перечислил глава государства.

Победа в СВО и мобилизация

Сам Белоусов при рассмотрении своей кандидатуры в Совете Федерации заявил, что в Минобороны «есть над чем работать» и перечислил главные проблемы ведомства:

медицинское обслуживание участников СВО,

денежное довольствие военных,

поддержка несовершеннолетних членов семей (братьев, сестер) на иждивении у военнослужащих,

бюрократия с оформлением льгот,

переполненность госпиталей,

обеспечение военных жильем.

Ключевой задачей Белоусов назвал победу в военной операции на Украине и достижение ее военно-политических целей с минимальными человеческими потерями.

В числе приоритетных задач на новому посту Белоусов назвал:

оснащение участников военной операции современным вооружением,

соцзащиту военнослужащих,

отработку новых форм ведения боевых действий,

комплектование вооруженных сил,

усиление контроля в области гособоронзаказа,

развитие сферы военного образования.

Говоря о комплектовании российской армии, глава Минобороны особо подчеркнул, что речь о мобилизации не идет. По его словам, имеются в виду плановые меры ― призыв и контрактная служба.

«Обязуюсь приложить все мои силы, здоровье, если потребуется ― жизнь для решения поставленных задач. Знаете, я руководствовался принципом всегда <…>, железобетонный принцип: ошибаться можно, врать нельзя», ― заключил Белоусов.

Аресты генералов

Со сменой главы Минобороны в ведомстве продолжились задержания высокопоставленных сотрудников, начавшиеся в конце апреля арестом заместителя Шойгу Тимура Иванова по делу о получении крупной взятки.

Уже через два дня после отставки Шойгу, 14 мая, Следственный комитет сообщил об аресте начальника управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Как и Иванов, он обвиняется в получении взятки в виде «имущественных услуг», но формально эти два расследования не связаны, писал «Коммерсант».

Инкриминируемые Кузнецову эпизоды относятся к 2021-2023 годам, когда он возглавлял 8-е управление Генштаба. По версии следствия, которую излагает «Коммерсант», Кузнецов получил от знакомого предпринимателя Левы Мартиросяна взятку на общую сумму 30,5 млн рублей за помощь в заключении госконтрактов на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 млн рублей. В обмен Мартиросян купил и оформил на жену Кузнецова землю в Краснодаре за 7,5 млн рублей и построил там жилой дом стоимостью почти 23 млн руб. Предпринимателя тоже арестовали.

Как сообщал Следственный комитет, во время обысков в загородном доме, московской квартире и служебном кабинете Кузнецова изъяли более 100 млн рублей в российской и иностранной валюте, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» сравнил обыск в доме генерала со штурмом, отметив, что силовики действовали «нарочито жестко». Защита обжаловала арест Кузнецова.

17 мая военный суд арестовал по делу об особо крупном мошенничестве генерал-майора Ивана Попова ― бывшего командующего 58-й армией Южного военного округа (ЮВО). Известно об этом стало только четыре дня спустя.

Официально подробности дела не сообщались. По данным СМИ и телеграм-каналов, Попов и его сообщники якобы организовали продажу 2 тыс. тонн металлоконструкций, которые поставлялись в рамках гуманитарной помощи и были предназначены для строительства укреплений 58-й армии. По утверждению Shot, сумма ущерба оценивается примерно в 100 млн руб. Предполагаемыми сообщниками генерала телеграм-канал назвал бизнесмена из Краснодарского края и офицера ЮВО, их имена не приводятся.

Mash со ссылкой на близкий к следствию источник утверждает, что Попова подозревают в провале подготовки укреплений на запорожском направлении, когда там проходили активные боевые действия (генерал руководил обороной российских сил в Запорожье, в итоге наступление ВСУ было отбито).

После отстранения от командования 58-й армией в июле 2023 года Попов был направлен в Сирию. «ВЧК-ОГПУ» еще в марте писал, что генерала якобы вызвали оттуда в Москву и потребовали уволиться по собственному желанию либо по состоянию здоровья, «угрожая существующим делом о превышении должностных полномочий». Попов отказался и лег в стационар Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка, надеясь «дождаться кадровых ротаций в руководстве Минобороны и Генштаба», утверждал телеграм-канал.

Адвокат Попова Сергей Буйновский подтвердил, что на момент проведения обысков по делу о мошенничестве генерал лежал в госпитале. В связи с этим он не мог явиться к следователю, но активно сотрудничал с дознавателями, рассказал защитник.

Попов находится в статусе подозреваемого, обвинение ему не предъявили. Генерал не признал вину, защита обжаловала его арест.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в разговоре с RTVI назвал «полным бредом» версию о том, что Попов участвовал в продаже металлоконструкций. По словам депутата, они обычно не используются для строительства укреплений. Соболев предположил, что «вряд ли будет в реальности так, как написано в интернете». Военные блогеры, комментируя арест Попова, отметили, что он пользовался популярностью среди личного состава, а также напомнили о его конфликте с Генштабом.

После отстранения Попов записал аудиообращение к сослуживцам, в котором рассказал, что лишился поста командующего 58-й армией из-за того, что в своих докладах начальнику Генштаба Валерию Герасимову о положении дел на фронте указал на проблемы и «назвал все вещи своими именами». По словам генерала, Герасимов в ответ якобы обвинил его в паникерстве и шантаже из-за угрозы передать всю информацию лично президенту Владимиру Путину.

Вечером 21 мая телеграм-канал Win/Win заявил со ссылкой на источник в силовых структурах, что уголовное дело, фигурантом которого является Попов, якобы может быть пересмотрено, а генерал, «скорее всего, перейдет из подозреваемого в свидетели». Адвокат Попова Сергей Буйновский сообщил RTVI, что ему «пока нечего комментировать» на этот счет.

Замены в Минобороны и слухи об отставках

20 мая президент России освободил от должности замминистра обороны — руководителя аппарата главы Минобороны Юрия Садовенко, который занимал этот пост с 2013 года. На его место назначен аудитор Счетной палаты Олег Савельев, который был заместителем Белоусова, когда тот возглавлял Минэкономразвития.

Источник «Ведомостей», близкий к Минобороны, объясняет выбор Савельева тем, что он «понимает, как устроены центральные органы военного управления». В Счетной палате Савельев курировал направление аудита Минобороны, МЧС и правоохранительных ведомств, пишет газета.

Садовенко, как утверждают источники BRIEF, перейдет на должность руководителя аппарата Сергея Шойгу в Совбезе. Официально о новом назначении бывшего замглавы Минобороны не сообщалось.

Анонимный телеграм-канал «Кремлевский шептун» в свою очередь заявляет со ссылкой на источники, что Садовенко может стать фигурантом уголовного дела: якобы «к нему есть претензии по нарушению антикоррупционного законодательства».

На фоне смены министра обороны в телеграм-каналах появились сообщения о том, что в отставку якобы подали сразу несколько заместителей Шойгу ― Руслан Цаликов, Алексей Криворучко, Мария Швецова и Николай Панков. Также распространялась информация о том, что рапорт подал руководитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны Игорь Конашенков. Официально эта информация не подтверждается.

15 мая прошла первая коллегия Минобороны под руководством Белоусова. По данным телеграм-канала «Рыбарь», она длилась всего полчаса и «на ней было сказано главное: никаких перестановок пока на данном этапе не будет». Производимые отставки в Минобороны «Рыбарь» объясняет «исключительно намерением Андрея Белоусова обновить свою команду». Они не связаны с делом бывшего замминистра Тимура Иванова, утверждает канал.

«При этом мы можем подтвердить, что аудит деятельности органов военного управления в масштабах всего Министерства обороны продолжается. По нашим сведениям, конкретно сейчас идет проверка бухгалтерской документации и документов, связанных с деятельностью главного храма вооруженных сил и парка “Патриот”», — пишет «Рыбарь».

Предполагаемая связь с ЧВК «Вагнер»

21 мая центр «Досье» (проект Михаила Ходорковского*) опубликовал расследование, в котором говорится, что новый глава Минобороны якобы курировал деятельность ЧВК «Вагнер», когда был советником президента России по экономике. Авторы публикации утверждают, что получили доступ к личному календарю основателя ЧВК Евгения Пригожина, в котором якобы были прописаны встречи с Белоусовым.

«Досье» также заявило со ссылкой на анонимный источник, что через Белоусова Путину поступали все предложения по хозяйственной политике Минобороны и эти полномочия сохранились за ним на посту вице-премьера.

В Минобороны и Кремле публикацию не комментировали.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов