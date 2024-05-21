Днем 21 мая стало известно об аресте бывшего командующего 58-й армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Как на это отреагировали депутаты и военкоры и блогеры — в материале RTVI.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев (КПРФ) — RTVI

У нас был прецедент, когда [Михаил] Зусько, командующий 58 армии, был обвинен чуть ли не в измене, в предательстве. Я начал разбираться. Оказывается, он лучше всех действовал в начальной стадии специальной военной операции и ушел на повышение. Он сейчас начальник штаба Западного, Ленинградского, Московского. Поэтому разобраться нужно.

Я не знаю лично Попова, но знаю, что его отстранил начальник генерального штаба за какие-то высказывания. А что он там какие-то металлоконструкции продавал — это полный бред. Нужно разобраться.

Вы знаете, что сейчас творится в Минобороны: все уходят в отставку, кого-то арестовывают. Командующий армией и Минобороны — разные вещи. Продажа металлоконструкций — версия неубедительная. Во-первых, это Херсонская область якобы подарила армии зачем-то.

Я не знаю, металлоконструкции обычно не используются, используются дерево, грунт и железобетон. Инженерное сооружение — это что? Железобетонные называются «доты», а деревянно-земляные сооружения — «дзоты», их используют, чтобы удобно было вести огонь из всех средств поражения. Они могут быть долговременными. Зачем металлоконструкции сейчас — я не представляю.

Поэтому я считаю, что надо разобраться, вряд ли будет в реальности так, как написано в интернете. Я вообще стараюсь интернетом не пользоваться.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов — RTVI

Я не следственный орган, как я могу подтвердить или опровергнуть, у меня есть информация, что действительно заключен под стражу, но все остальное — это компетенция соответствующих структур.

Военный корреспондент Александр Сладков

Не буду ругаться, осуждать, чтоб не ухудшить ситуацию. Но знаю одно: Иван стоял во главе сил, отразивших немыслимое по трагизму и накалу контрнаступление противника. Уверен, что разберутся, не казнят.

Хотелось бы генерала Попова видеть в строю. Тупым прощают и вранье и потери, другим, думаю, можно простить и безжалостную правду. Уж такому генералу, как Попов, можно было бы простить.

Военный блогер Юрий Подоляка

Честно говоря, я до сих пор в шоке. Как в шоке и те, кто хорошо знал командарма Ивана Попова, который летом 2023 года, выстроив в полосе своей армии (в отличие от многих своих смежников) отличную многополосную линию обороны, по сути, спас нашу армию от разгрома, а страну от позора. И что самое интересное, именно якобы разворовывание «металлоизделий», предназначенных на возведение этих линий обороны, ему сегодня вменяется в вину. <…>

О чем я хочу сказать. А о том, что по такому обвинению можно сегодня сажать всех наших командармов. Но обвинения выдвинуты только против Попова. И на то есть причины.

Вся армия знает о конфликте Попова и руководства генерального штаба. Причина конфликта проста. Генерал Попов имел смелость говорить в глаза начальству то, о чем стыдливо потупив глаза, предпочитали молчать другие. За это его и невзлюбило начальство и по сути выжило из армии. А теперь вознамерилось посадить. Вероятно в назидании другим. Таким же смелым».