В разгар пандемии COVID-19 Пентагон запустил секретную кампанию по дискредитации вакцин и другой жизненно важной помощи, поставляемой Китаем. Об этом говорится в расследовании Reuters. Под влияние американских военных тогда попали Филиппины, отмечает агентство. Причиной начала операции стали «попытки Пекина обвинить Вашингтон в пандемии», пишет Reuters.

Информацию Пентагон распространял через социальные сети — для этого американские военные якобы создали не менее 300 фейковых аккаунтов в социальной сети X (бывшая Twitter), которые велись от лица филиппинцев. Почти все профили содержали слоган #Chinaangvirus («Китай — это вирус» с тагальского, официального языка Филиппин), а в опубликованных на них постах осуждалось качество масок для лица, наборов для тестирования и первой появившейся на Филиппинах вакцины — китайской Sinovac.

«Ковид пришел из Китая и вакцина тоже — из Китая. Не доверяйте Китаю», — цитирует Reuters один из типичных постов, опубликованных в июле 2020 года на тагальском языке. В другой публикации говорилось, что средства индивидуальной защиты, маска и вакцина из Китая — «подделки», а вот «коронавирус настоящий».

После того как Reuters направил запрос X по поводу этих аккаунтов, компания, основываясь на шаблонах активности и внутренних данных, пришла к выводу, что профили были частью скоординированной кампании ботов, и удалила их. По словам бывших военных, Пентагон также скрытно распространял свои сообщения в Facebook* и Instagram*.

Как выяснило агентство, кампания длилась с весны 2020 года до середины 2021 года. За это время она успела распространиться за пределы Юго-Восточной Азии на Ближний Восток. В частности, по данным Reuters, Пентагон использовал поддельные аккаунты в соцсетях, чтобы «посеять страх» перед китайской вакциной среди мусульман. Стратегия заключалась в том, чтобы усилить спорное утверждение о том, что, поскольку вакцины иногда содержат свиной желатин, китайские прививки могут считаться запрещенными по исламским законам.

Reuters пишет, что компания Sinovac заявила, что вакцина «изготовлена без использования свиного сырья». Кроме того, многие исламские религиозные деятели утверждали, что даже если вакцины и содержат свиной желатин, они все равно разрешены, поскольку используются для спасения человеческой жизни, отмечает агентство.

За время действия программы Дональда Трампа на посту президента США успел сменить Джо Байден — это произошло в январе 2021 года. При новой администрации операция Пентагона продолжала действовать еще несколько месяцев, даже после того, как руководители соцсетей предупредили правительство о том, что американские военные распространяют дезинформацию о коронавирусе, указывает Reuters.

Весной 2021 года Белый дом издал указ о запрете усилия по борьбе с вакциной, которые также наносили ущерб и вакцинам, производимым конкурентами. Кроме того, Пентагон начал внутреннюю проверку, сообщило агентство.

Высокопоставленный чиновник Минобороны США признал, что американские военные занимались тайной пропагандой, направленной на то, чтобы принизить значение китайской вакцины в развивающихся странах, но не стал сообщать подробности. Другие источники агентства, участвовавшие в планировании и проведении кампании, рассказали, что Пентагон осуществлял ее через военный центр психологических операций в Тампе (штат Флорида).

«Мы не рассматривали это с точки зрения здравоохранения. Мы думали лишь о том, как втоптать Китай в грязь», — объяснил офицер, участвовавший в программе.

Представитель Пентагона уточнила, что американские военные «используют различные платформы, включая социальные сети, для противодействия этим вредоносным атакам, направленным против США, союзников и партнеров». По ее словам, Китай начал «кампанию дезинформации, чтобы ложно обвинить Соединенные Штаты в распространении COVID-19».

Минобороны Китая, в свою очередь, отметило, что уже давно подозревает правительство США в манипулировании социальными сетями и распространении дезинформации. Представитель минздрава Филиппин заявил, что выводы Reuters требуют расследования. Другие официальные филиппинские лица выразили возмущение, пишет агентство.

«Я не думаю, что это оправдано»

Кампанию также осудили некоторые американские эксперты, опрошенные Reuters. По их словам, она ставила под угрозу население страны ради потенциальной геополитической выгоды.

«Я не думаю, что это оправдано. Я крайне огорчен, разочарован и разочарован тем, что правительство США пошло на это», — заявил специалист по инфекционным заболеваниям Дэниел Люси.

Он, как и другие специалисты, считает, что попытка нагнетания страха перед китайской вакциной способна подорвать общее доверие населения к государственным инициативам в области здравоохранения. Reuters добавляет, что опубликованные в последнее время академические исследования подтверждают, что, когда у людей развивается скептическое отношение к одной вакцине, эти сомнения часто приводят к неуверенности в отношении других прививок.

«В наших интересах было сделать так, чтобы как можно больше вакцин попало в руки людей. [То, что сделал Пентагон], переходит все границы», — считает экс-председатель Национального разведывательного совета США Грег Тревертон.

В 2021 году занимавший тогда пост президента Филиппин Родриго Дутерте был настолько встревожен отказами филиппинцев делать прививки, что пригрозил арестовывать людей за отказы от вакцинации, напоминает Reuters.

«Выбирайте: вакцинация или я посажу вас в тюрьму. В стране кризис… Меня просто бесит то, что филиппинцы не прислушиваются к мнению правительства», — цитирует агентство телеобращение Дутерте от июня 2021 года.

Reuters пишет, что в тот период в стране полностью привились только 2,1 млн граждан из 114 млн — один из худших показателей в Юго-Восточной Азии. При этом правительство ставило цель в 70 млн привитых. Трудности с вакцинацией привели к самому высокому уровню смертности в регионе, отмечает агентство.

Кто стоит за кампанией

Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны США утверждает, что основным подрядчиком военной кампании была организация General Dynamics IT. Как установила внутренняя проверка Пентагона, она не предприняла необходимых шагов, чтобы скрыть происхождение фейковых аккаунтов.

Тем не менее агентство убеждено, что тайные пропагандистские усилия Пентагона будут продолжены. В частности, в 2023 году в несекретном стратегическом документе высшие генералы Пентагона написали, что американские военные могут подрывать противников, таких как Китай и Россия, используя «дезинформацию, распространяемую через социальные сети, ложные нарративы, замаскированные под новости, и аналогичную подрывную деятельность [чтобы] ослабить доверие общества, подрывая основы правительства», напоминает Reuters.

Кроме того, в феврале 2024 года General Dynamics IT выиграла новый конкурс на контракт с Пентагоном — на $493 млн.

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