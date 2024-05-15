Сразу по нескольким адресам провели обыски в рамках уголовного дела начальника главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, которого обвиняют в получении взятки в виде недвижимости. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

Источник агентства уточнил, что обыски проводились в течение нескольких дней в Москве и в Краснодарском крае.

О задержании Юрия Кузнецова в ночь на 14 мая сообщили провоенные телеграм-каналы и ТАСС. По данным источника анонимного телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», генерала задержали 13 мая в его доме в Истринском районе — силовики «буквально вытащили» его из постели и увезли на допрос. На следующий день его арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК). Кузнецову грозит 15 лет лишения свободы.

Главного кадровика военного ведомства взяли под стражу всего через два дня после отставки Сергея Шойгу с поста министра обороны. 12 мая президент России Владимир Путин снял Шойгу с поста главы ведомства, назначив его на должность секретаря Совбеза вместо Николая Патрушева. Как ожидается, военное ведомство после утверждения нового состава правительства возглавит и.о. первого вице-премьера Андрей Белоусов, курировавший в кабмине экономический блок. Он уже обозначил, какие проблемы, связанные с работой министерства, намерен решать после назначения.

23 апреля задержали замминистра обороны Тимура Иванова. На следующий день Басманный суд Москвы отправил его под арест на два месяца. Иванову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Как пояснил российский политолог Сергей Марков, аресты Иванова и Кузнецова — лишь начало масштабной чистки. По его словам, задержания начались только сейчас, так как ранее команда Минобороны была занята решением более важных задач. В частности, необходимо было отразить наступление ВСУ и подготовить российскую армию к новому этапу боевых действий на территории Украины.