Аресты замминистра обороны России Тимура Иванова и начальника управления ведомственных кадров Юрия Кузнецова — лишь начало масштабной чистки, заявил российский политолог Сергей Марков в беседе с Инфо24. По словам собеседника издания, эти меры стали результатом проверок, которые ранее проводились в Минобороны.

Марков считает, что задержания начались только сейчас, поскольку ранее команда министерства обороны была занята решением более важных задач. В частности, необходимо было отразить наступление ВСУ и подготовить российскую армию к новому этапу боевых действий на территории Украины.

«Коней на переправе не меняют. Во время кризисных ситуаций кадровые перестановки крайне нежелательны, поэтому ранее подобные изменения не проводились. После того, как ведомство выполнило текущую задачу, началось решение внутренних проблем», — пояснил он.

По мнению Маркова, дело замминистра обороны Тимура Иванова способствовало началу масштабной чистки, так как в ходе следствия правоохранители выявили несколько коррупционных правонарушений и злоупотреблений, которые подтолкнули силовиков к более детальным проверкам.

«Когда раскрутили кейс Тимура Иванова, то увидели там чудовищную и вызывающую коррупцию, поэтому решили копнуть глубже», — уверен политолог.

В ближайшее время, по словам Маркова, в оборонном ведомстве произойдут новые аресты.

С позицией Маркова согласен доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал задержание двоих сотрудников министерства обороны «сигналом», что в ведомстве будет присмотр за высшими чиновниками.

«Очищение от коррупционеров для военного ведомства — это хорошо, как, впрочем, и для любого другого ведомства. В то время как военнослужащие, подчиненные министерству обороны, выполняют свой долг, кто-то живет по принципу «кому война, а кому мать родна»», — объяснил он.

Перенджиев подчеркнул, что коррупция «ущерб национальной безопасности», который в силовых ведомствах «увеличивается еще больше». «Это в определенном смысле наведение порядка», — заключил он.