Минюст России подготовил пакет поправок к законам об уголовно-исполнительной системе, которые расширяют полномочия сотрудников федеральной системы исполнения наказаний (ФСИН). Изменения могут коснуться цензуры корреспонденции, отправляемой в места заключений, а также применения физической силы и спецсредств против осужденных. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно поправкам, сотрудники ФСИН смогут применять физическую силу, спецсредства (в том числе газовые устройства, электрошокеры, палки и наручники) и огнестрельное оружие для задержания уклоняющихся от наказаний, если они «оказывают физическое сопротивление сотруднику уголовно-исполнительной системы или пытаются причинить вред окружающим либо себе».

Также ведомство предложило внести изменения в порядок осуществления цензуры писем, почтовых карточек и телеграмм заключенных. Поправки позволят самой ФСИН решать, каким образом будет проводиться проверка тюремной почты. Срок проверки послания на русском языке составит не более трех рабочих дней, на иностранном — не более семи. За соблюдением правил будет следить администрация места отбывания наказания.

В апреле правительство предложило распространить право применять оружие, силу и специальные средства на всех сотрудников органов принудительного исполнения наказаний. Воспользоваться им судебные приставы смогут только в определенных случаях, например, для пресечения преступлений и правонарушений, а также при задержании вооруженных лиц.

При этом оружие и спецсредства не должны создавать угрозу жизни и здоровью случайных людей. Кроме того, судебные приставы должны предупредить человека о своем намерении применить силу или оружие и дать гражданину достаточно времени для выполнения требования.

В случае применения оружия, силы или спецсредства приставы в течение суток должны оповестить об этом свое руководство. Также предполагается, что они будут проходить специальную подготовку для ношения оружия, а впоследствии — постоянные проверки. В случае превышения обязанностей наступит уголовная ответственность.

В конце мая Госдума одобрила инициативу в первом чтении.