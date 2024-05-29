Госдума 29 мая в первом чтении одобрила законопроект, позволяющий судебным приставам использовать огнестрельное оружие, физическую силу и специальные средства за пределами здания суда. Соответствующая информация размещена на портале нижней палаты парламента.

Документ внесли на рассмотрение в Госдуму в апреле после того, как его одобрило Министерство юстиции.

Сотрудники органов принудительного исполнения получат право применять оружие, силу и специальные средства в определенных случаях, предусмотренных законопроектом. Например, они смогут использовать их для пресечения преступлений и правонарушений, а также при задержании вооруженных лиц.

При этом применение оружия и спецсредств должно быть безопасным для окружающих и не должно создавать угрозу жизни и здоровью случайных людей. Кроме того, их использование запрещено в местах значительного скопления людей.

Согласно документу, судебные приставы должны предупредить человека о своем намерении применить силу или оружие и дать гражданину достаточно времени для выполнения требования.

В случае применения оружия, силы или спецсредства приставы в течение суток должны оповестить об этом свое руководство. Если из-за действий сотрудников органов кто-то из граждан получит ранение, то об этом необходимо будет сообщить прокурору.

Документ предполагает, что сотрудники органов принудительного исполнения должны проходить специальную подготовку для ношения оружия, а также постоянные проверки. В случае превышения обязанностей наступит уголовная ответственность.

Мнения депутатов

В ходе обсуждения законопроекта на пленарном заседании 29 мая депутаты отметили необходимость принятия норматива. По мнению депутата Михаила Делягина, законопроект, в первую очередь, нужен для защиты судебных приставов, которые могут подвергаться атакам со стороны бывших подсудимых.

«Из ежедневного общения с людьми мы знаем какой взрывоопасный пласт отчаяния копится в нашем обществе, отчаяние глухого и беспросветного, которое оборачиваются лютой ненавистью ко всем представителям власти, и не только к нам, но и к судебным приставам. Мы это, надеюсь, тоже понимаем. И они должны быть защищены, иметь возможность защищаться», — отметил парламентарий.

Депутат Госдумы Юрий Синельников подверг законопроект некоторой критике. Он предложил доработать текст документа и сделать его нормы более четкими.

Он обратил внимание на то, что в проекте было указано: «При использовании резиновой палки сотрудником органов принудительного исполнения запрещается наносить удары по голове, шее, ключичной области, животу, половым органам и в область сердца».

По мнению Синельникова, в случае нападения на судебного пристава и появления угрозы его жизни он не должен задумываться о том, по какому месту бить преступника в целях самообороны.

«Эти все нормы, которые здесь прописаны, это, конечно, нормы для внутренних инструкций, для внутренних рекомендаций, где должно быть прописано, когда надо ударить по голове, когда надо ударить по попе или по какому-то другому месту. Это не для федерального закона», — считает депутат.

В случае принятия законопроекта поправки будут вноситься в закон «Об органах принудительного исполнения РФ». Согласно действующему законодательству, применять спецсредства и оружие могут только судебные приставы, обеспечивающие порядок в судах.