Басманный районный суд Москвы арестовал до 12 июля Леву Мартиросяна, который обвиняется в даче взятки начальнику главного управления кадров Минобороны, генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову (ч. 5 ст. 291 УК РФ, максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы). Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

По версии следствия, Мартиросян познакомился с Кузнецовым во время военной службы. В какой-то момент у начальника главного управления кадров Минобороны якобы возник «преступный умысел, направленный на получение взятки лично, в виде иного имущества в особо крупном размере» в обмен на «покровительство по службе в интересах взяткодателя».

В результате, по данным «Коммерсанта» («Ъ»), Мартиросян выплатил Кузнецову 30 млн 500 тыс. рублей за помощь в заключении госконтрактов на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 млн 300 тыс. рублей.

По версии следствия, Мартиросян якобы приобрел участок земли в Краснодаре стоимостью 7 млн 510 тыс. рублей, который в 2020—2022 годах оформил на жену Юрия Кузнецова. Помимо этого, мужчина построил на этой территории жилой дом площадью 1125 квадратных метров, который также записал на супругу главного кадровика Минобороны. Стоимость постройки оценивалась в 2 млн 993 тыс. 160 рублей.

По информации «Ъ», Мартиросян — индивидуальный предприниматель, который занимается гостиничным бизнесом. До октября 2010 года он занимал должность начальника продовольственной службы отдела материального обеспечения Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С. М. Штеменко (КВВУ).

«Интерфакс» со ссылкой на источник утверждает, что Мартиросян родился в Армянской ССР в 1971 году, сейчас он зарегистрирован и проживает в Краснодаре. Агентство также отмечает, что обвиняемый — индивидуальный предприниматель.

РБК, ссылаясь на сервис Rusprofile, указывает, что полный тезка Левы Альбертовича Мартиросяна занимается деятельностью столовых и буфетов при предприятиях и в учреждениях, а также розничной торговлей пищевыми продуктами, табачными изделиями в неспециализированных магазинах и пивом.

Задержание Юрия Кузнецова

Военкоры и Z-блогеры писали о задержании Юрия Кузнецова вечером 13 мая. В частности, телеграм-канал ВЧК-ОГПУ утверждал, что генерал-лейтенанта задержали утром того же дня в собственном доме в Истринском районе Подмосковья. По словам собеседника канала, в момент «штурма» Кузнецов находился в доме со своей женой, которая ранее работала в комитете по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами, академии РВСН и других структурах Минобороны.

Телеграм-канал «Рыбарь» писал, что на рабочем месте Кузнецова прошли следственные действия, при этом самого его в этот момент там не было. По данным канала, «предсказуемые чистки» в Минобороны начались после смены главы ведомства. Подобные меры затронули в том числе тех людей, которые «так или иначе замараны в неприятных эпизодах».

Днем 14 мая Следственный комитет (СК) России заявил, что против начальника управления кадров Минобороны возбуждено уголовное дело — его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу в 2021—2023 годах. Тогда он занимал пост начальника Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил России (Службу защиты государственной тайны Вооруженных сил России, ЗГТ), которое играло ведущую роль в обеспечении информационной безопасности российских вооруженных сил.

Во время обысков по местам фактического проживания и регистрации Кузнецова были найдены и изъяты «денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши».

«На основании ходатайства следователя Кузнецову судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — подчеркнули в СК.

Кузнецов возглавлял ЗГТ с мая 2010 по май 2023 года, после чего он был назначен на должность начальника Главного управления кадров военного ведомства. Помимо этого, является заслуженным военным специалистом и кандидатом технических наук.