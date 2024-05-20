Президент России Владимир Путин назначил аудитора Счетной палаты Олега Савельева заместителем министра обороны — руководителем аппарата главы Минобороны. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Другим указом Путин отстранил занимавшего этот пост генерал-полковника Юрия Садовенко.

Олег Савельев в 2008-2014 годах занимал должность замминистра экономического развития России, затем год был министром по делам Крыма. С 2015 по 2018 год работал замглавы аппарата правительства, после чего в течение года возглавлял аппарат Счетной палаты.

В сентябре 2019 года по представлению президента России Савельев был назначен Советом Федерации на должность аудитора Счетной палаты.

Юрий Садовенко с января 2013 года занимал пост замглавы Минобороны — руководителя аппарата министра. До перехода в военное ведомство он возглавлял администрацию губернатора Московской области, которым тогда был Сергей Шойгу.

В 1990-х годах Садовенко проходил службу в российской армии на различных командных должностях и участвовал в боевых действиях, затем перешел на службу в МЧС. Неоднократно участвовал в гуманитарных и спасательных операциях в России и за рубежом, следует из справки на сайте Минобороны.

С 2002 по 2007 год Садовенко был помощником главы МЧС, затем вплоть до перехода в подмосковную администрацию возглавлял аппарат главы МЧС.

Садовенко награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Александра Невского, орденом Почета, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Суворова, имеет благодарность от президента России.

12 мая Путин выдвинул на пост министра обороны России бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова, курировавшего в правительстве экономический блок. Прежний глава Минобороны Сергей Шойгу стал секретарем Совета безопасности. Президент связал назначение Белоусова с ростом расходов на военную сферу и необходимостью вписать экономику силового блока в общую экономику России.