Военный суд арестовал генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, начальника управления кадров Минобороны России, по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Это произошло через три недели после ареста экс-замглавы военного ведомства Тимура Иванова по аналогичной статье и через два дня после отставки Сергея Шойгу с поста руководителя министерства. Как отреагировали на арест Кузнецова военкоры и эксперты — в материале RTVI.

Главным кадровиком Минобороны Юрия Кузнецова назначили в 2023 году. До этого он в течение 13 лет возглавлял Восьмое управление Генштаба, которое представляет собой Службу защиты государственной тайны в Вооруженных силах России. Следственный комитет сообщил, что во время обысков дома у Кузнецова нашли более 100 млн рублей, в том числе в валюте, а также золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

Экс-сотрудник пресс-службы Минобороны Михаил Звинчук (телеграм-канал «Рыбарь»)

Возникает справедливый вопрос, что же это за коммерческие структуры, которые дали взятку в подобных размерах. Поставка оборудования? Обеспечение защиты информации? Или что-то еще, касающееся как раз-таки сохранности конфиденциальных сведений? Простор для фантазии просто колоссальный (особенно беря во внимание тот факт, что Кузнецов — человек, который всегда очень сильно перестраховывался). Наверное, следствие прояснит, о чем речь.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц

Понятно, что приход нового министра должен был ознаменоваться если не чистками, то каким-то процессом очищения рядов. <…> Наверняка могут последовать какие-то еще уголовные дела. Но в целом, мне кажется, нового 1937 года не будет и на скамье подсудимых не окажется 15-20 генералов.

Телеграм-канал «Два майора»

Ну вот и все, Кузнецов скоро составит компанию Иванову в Лефортово после карантина. Уважаемый Следком! Просим товарища Бастрыкина инициировать перед Верховным в порядке исключения срочную передачу миллионов денег, найденных у задержанного на закупку дронов на Фронт.

Военный блогер Юрий Подоляка

Жалкое зрелище: Иванов, Кузнецов, … <…> Ведь убогие же по сути своей людишки. Жить ради денег. Стать рабом денег, когда могли бы сотворить… <…> А отсюда и результат. Вернее, его отсутствие в начале СВО. Мог ли он быть другим… наверное нет. Но с другой стороны, именно его отсутствие и запустило в стране ту трансформацию элиты, которую, надеюсь, уже не остановить. Все это взаимосвязано.

Кучно пошло. Еще б изъятые миллионы на поддержку наших бойцов на СВО направить, а задержанных генералов на ЛБС (линию боевого соприкосновения. — Прим. RTVI) рядовыми.

Журналист и блогер Кирилл Шулика

Вот и началось… Так о настоящих причинах отставки Шойгу мы и узнаем потихоньку.

Правовед Михаил Шахов (телеграм-канал «Политрук 2.0»)

Генералам отряда Шойгу стоит <…> бежать от ментов на фронт. Вообще конфигурация получается интересная: Шойгу в Совбезе сидит секретарем, а соседи по овальному столу его клиентелу допрашивают.

Военкор Евгений Лисицын

Большие перемены ждут.

Политолог Аббас Галлямов*

Тут надо понимать, что Белоусов (кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов. — Прим. RTVI) объективно заинтересован в том, чтобы чистки в доставшемся ему ведомстве приняли сейчас как можно более массовый характер. Чем больше людей там сейчас арестуют и посадят, тем длиннее будет у него период комфортного вхождения в должность, когда никто не будет от него ничего требовать.

Публицист Анатолий Несмиян

Вряд ли это привет от нового министра <…>. Скорее, решено слегка осадить «белую кость» генералитета, воспрянувшую после ареста Иванова. Генералы сейчас на коне, <…> а потому могут счесть себя достойными и на более значимое положение во власти. Так что спустить их на землю и предложить не забывать свое место — самое время.

Ирония задержания очередного армейского генерала заключается в том, что в его функционал входила профилактика коррупции в рядах армии.

В отличие от некоторых управленцев, пришедших в военное ведомство из бизнеса (или с госслужбы, на которую попали из бизнеса), этот Кузнецов ни дня в своей биографии не был предпринимателем. Откуда сотни миллионов только наличными <…>, запасы золотых монет и антиквариата? Вопросы, вопросы…

Знаете, друзья, от кадровика до штурмовика буквально один шаг. А вообще, уже давно перезревший гнойник начали вскрывать и думается мне, ближайшее время будет очень насыщенным на события.

Вообще не удивительно, что кадровые органы начали трясти силовики. По-хорошему говоря, это надо было сделать очень давно. Бо коррупция там достигла каких-то фантастических масштабов, даже в частях. Так что не удивляйтесь, мои друзья, поверьте, это еще только начало расследования коррупционных преступлений.

Политолог Сергей Марков

Парадокс в том, что военные радуются арестам военных. И требуют их больше. Военные на фронте радуются арестам в тылу, — надо добавить.

Военный блогер Александр Картавых

Теперь и Кузнецов. Счастье-то какое. <…> Хранитель государственной тайны и кадровик. Ну и хорошо. Всем жуликам по своему уголовному делу. <…> Начинаю завидовать охранителям. Они на халяву получат то, что мы выстрадали и вымучили. Нормальное Министерство Обороны. <…> Крч, я очень рад тому, что поляна расчищается.

Это серьезный передел в МО.

Журналистка Анастасия Кашеварова

Говорят, что вновь коррупция. Но нет. Что Иванов, что Кузнецов, к сожалению, там не только коррупция. <…> Контрразведка, видимо, давно вела. Молодцы, ребята. Нам всем понятно, что коррупция — это то, что можно публичить, с остальным разберутся уже отдельно.

Военный блогер Роман Алехин

Я вчера порадовался, что раскрыли очередного коррупционера, но эта радость была со слезами на глазах, потому что осознавать весь этот треш очень непросто.

Военный волонтер Алексей Живов

Главный кадровик — это серый кардинал любой большой структуры. Именно он определял, кто в армии оставался на месте или уходил, а кто возвышался, и получал доступ к званиям и ресурсам. После этого задержания стоит ждать очень большой чистки в армии. <…> Генералам, которые ездили на СВО проверять порядок в тумбочках, стоит приготовиться.

Военный блогер Семен Пегов (телеграм-канал WarGonzo)

Процессы, судя по всему, запускаются небывалые.

Военкор Андрей Филатов

Может в наш Шторм? Научим Родину любить искренне.

Про 100 миллионов у Кузнецова. Для человека такого уровня это какие-то копейки, если честно. Вопрос лишь, где остальное?

Бывший главред «Русской планеты» Павел Пряников (телеграм-канал «Толкователь»)

Это генерал-лейтенант МО с $1 млн только наличными. <…> Такие данные еще говорят о том, что всякую статистику аналитических агентства о численности долларовых миллионеров и ультрамиллионеров в России нужно умножать на 5, а то и на 10. Заодно видим, как много денег в России — страна просто переполнена ими.

*признан Минюстом России иноагентом