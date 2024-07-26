Арестованный бывший замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, курировавший материально-техническое обеспечение армии, подозревается в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела офицера. Булгакову грозит до 10 лет лишения свободы.

Следственный комитет и ФСБ, сотрудники которых принимали участие в задержании генерала, не привели подробности о его деле, отметив лишь, что это дело «коррупционной направленности».

Источники ТАСС и РИА Новости утверждают, что при Булгакове была создана система поставки в войска некачественных сухпайков по завышенной стоимости.

«Мясо говядины заменялось свининой и курятиной, энергетическая ценность пайков занижалась. При этом военнослужащие не получали качественные продукты питания даже в условиях проведения специальной военной операции», — рассказали агентствам в правоохранительных органах.

По данным источников, Булгаков лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината (ГПК) в Липецкой области, пользуясь служебным положением, и получал за это откаты. В отношении руководства комбината возбуждено уголовное дело по той же статье о растрате в крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК).

В апреле 2024 года Басманный суд Москвы арестовал по делу о поставках некачественных сухпайков троих членов совета директоров Грязинского пищевого комбината ― Александра Михаленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову.

Предположительно, эти фигуранты дали показания против генерала Булгакова, пишет Shot. По данным телеграм-канала, с 2014 по 2021 год ГПК получил госконтракты от Минобороны, «Военторга», МВД и Федеральной таможенной службы (ФТС) на сумму 562 млн рублей.

Согласно материалам дела, в рамках расследования допрашиваются сотрудники Минобороны, ГПК и еще трех предприятий ― «КонсервПакЛам», «ГПК-Продтара», и «Бруно», сообщает РИА Новости. По данным телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ»*, все эти фирмы связаны с арестованными топ-менеджерами Грязинского пищевого комбината. Учредителем «КонсервПакЛам» и «ГПК-Продтара» является Александр Михайленко, а компанию «Бруно» возглавляет Валерий Ковалевич.

Осенью 2022 года, после начала частичной мобилизации в России, в маркетплейсах приобрели популярность сухпайки производства ГПК с логотипом «Армия России». На тот момент цена наборов с пометкой «Не для продажи» составляла 900-1200 рублей.

Имущество и доходы

По данным Baza, 25 июля в квартире и на даче Булгакова прошли обыски. Генерал декларировал две квартиры в Москве общей площадью 182 кв. м, а также несколько участков в Чеховском и Наро-Фоминском районах Московской области, пишет канал.

На жену генерала записан участок с домом в деревне Бузланово Красногорского района Подмосковья. Согласно последней обнародованной декларации Булгакова (за 2018 год), супруга Булгакова значилась владелицей трех участков, жилого дома и автомобиля Lexus RX350, передает РИА Новости.

Доход жены генерала в 2018 году составил 226 тысяч рублей, сам Булгаков в том году задекларировал доход в 15,2 млн рублей.

В 2022 году издание «Метла» утверждало, что на поставках продуктов для Минобороны зарабатывала компания «Содружество ветеранов», учрежденная дочерью генерала Булгакова Мариной Мешковой. По данным издания, фирма поставляла военному ведомству соки, макароны, чай, печенье и сушеные фрукты. До ликвидации в 2018 году компания получила госзаказы на общую сумму 20 млн рублей. Контракты с Минобороны также заключали фирмы бизнес-партнеров Мешковой, писала «Метла».

Дело против Булгакова и руководства ГПК не первое за последние годы разбирательство вокруг поставок продовольствия для военных. В ноябре 2023 года суд в Ульяновской области приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего гендиректора Барышского мясокомбината Александра Котлинского по делу о махинациях с поставками сухих пайков для Росгвардии и Минобороны. По версии следствия, производитель заменял говядину в сухпайках для частей внутренних войск более дешевым куриным мясом и крахмалом. Прокуратура также обнаружила в консервах из пайков недопустимые ингредиенты — гелеобразователь, целлюлозу и камедь рожкового дерева. В материалах дела говорилось о более чем 5 млн сухпайков, общий ущерб оценивался в 220 млн рублей. Обвинения также были предъявлены владельцу Барышского мясокомбината Михаилу Лакшину, исполнительному директору группы «Любава» Михаилу Родникову и гендиректору Мценского мясоперерабатывающего комбината Дмитрию Атрощенко. «Коммерсант» писал в 2022 году, что следственные действия в их отношении «фактически заморожены».

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов