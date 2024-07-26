Прорыв дамбы произошел на Киалимском водохранилище в Карабашском городском округе Челябинской области, сообщило 26 июля ГУ МЧС по региону. По предварительным данным, в зоне подтопления находится около 200 человек, заявили РИА Новости в администрации округа.

В сообщении челябинского управления МЧС говорится, речь идет о «смыве плотины» на участке длиной 100 м (всего ее длина составляет 500 м) из-за обильных осадков и увеличения притока воды.

«По ходу движения воды п. Киалим, с. Мухаметово, с. Байдашево и с. Карасево, далее впадает в Аргазинское водохранилище», — передает ведомство.

В Карабашском округе ввели режим ЧС. Один населенный пункт подтоплен, эвакуация еще трех, расположенных ниже по течению реки Киолим, проводится превентивно, передает ТАСС со ссылкой на аппарат полномочного представителя президента России в УрФО. Для эвакуированных жителей развернуты два пункта временного размещения. Телеграм-каналы Shot и «112» пишут, что из Киолима в Карабаш вывезли 30 жителей. В пресс-службе челябинского губернатора Алексея Текслера заявили RT, что пострадавших из-за прорыва дамбы, по предварительным данным, нет. В управлении МВД по региону предупредили о закрытии автодороги Миасс — Карабаш — Кыштым из-за затопления участка с 35 по 38 км.

Местные жители публикуют кадры прибывающей воды после прорыва дамбы.

Портал «Карабашский рабочий» сообщат, что жителей поселков, находящихся в зоне подтопления — Киолим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево — призвали быть готовыми к эвакуации.

«В ближайшее время возможно отключение водоснабжения в Карабашском городском округе, всем следует запастись водой», — предупреждает издание.

На месте ЧП работают МЧС, специалисты коммунальных служб и других ведомств, идут работы по ликвидации последствий разрушения плотины, передает «Карабашский рабочий».

Некоторые жители населенных пунктов в зоне подтопления, судя по видео из соцсетей, вынуждены спасаться от прибывающей воды на крышах домов.

«Мы все тонем <…>. Тут все утонуло, у нас в доме вода <… >. Мы сюда на крышу еле забрались. Все смыло, абсолютно все», — говорит мужчина в ролике, опубликованном в группе «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте».

Телеканал РЕН ТВ отмечает, что высокий уровень воды на Киалимском водохранилище фиксировался за несколько часов до прорыва дамбы. «Сооружение не справлялась с нагрузкой, положение усугубляли проливные дожди», — утверждает канал.

«Жители говорят, что предупреждали местные власти о возможном прорыве, но их никто не послушал», — пишет Mash.

25 июля ГУ МЧС по Челябинской области выпустило штормовое предупреждение на ближайшие дни. «25-28 июля в районах выпадения сильных дождей ожидаются резкие подъемы уровней воды, формирование локальных дождевых паводков, местами с выходом воды на пойму. Возможно подтопление пониженных участков местности склоновым стоком. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться на реках бассейнов Урала, Камы, юго-востока области, на участках рек расположенных ниже прудов и водохранилищ», — говорится в сообщении ведомства.

За сутки 25 июля и ночью 26 июля в Челябинской области выпало до 73 мм осадков, что составило местами 1-1,5 месячной нормы.