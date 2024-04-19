Армения и Азербайджан предварительно согласовали отдельные участки границы между восемью населенными пунктами двух государств. Информация об этом опубликована на сайте Министерства иностранных дел Армении.

Согласно сообщению пресс-службы, 19 апреля состоялась восьмая встреча государственных комиссий Армении и Азербайджана по делимитации государственной границы. Каждая из сторон установила в качестве пограничных по четыре населенных пункта.

«Стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (РА) — Баганис Айрым (АР), Воскепар (РА) — Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) — Хейримли (АР) и Беркабер (РА) — Кызыл Гаджилы (АР), с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада», — говорится в заключении комиссий.

Теперь до 15 мая 2024 года стороны должны подписать составленный на основе геодезических измерений протокол, закрепляющий решение о линии границы, после чего государства разместят на установленных участках свои погранпункты.

Также в сообщении говорится, что стороны в процессе делимитации будут основываться на Алма-Атинской декларации от 1991 года — соглашении между Ереваном и Баку, установленным после распада Советского Союза.

В заявлении госагентству «Арменпресс» аппарат премьер-министра Никола Пашиняна назвал событие по предварительному установлению пограничной линии «беспрецедентным».

В аппарате также уточнили, что после утверждения соглашения стороны «согласуют порядок делимитации остальных участков армяно-азербайджанской государственной границы и в этом контексте также затронут проблему анклавов и эксклавов». В частности, Ереван рассказал о планах получить контроль над эксклавным селом Арцвашен, которое сейчас находится под властью Азербайджана.

«Мы собираемся де-юре обосновать существование эксклава/анклава Арцвашена в процессе делимитации, и у правительства Республики Армения есть такие обоснования, после чего будет осуществлен уже сам процесс делимитации вокруг Арцвашена», — следует из комментария аппарата армянского премьера.

В конце марта Пашинян заявил, что в процессе переговоров с азербайджанскими представителями стороны договорились о проведении делимитации и демаркации границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. До этого оппозиция посчитала, что премьер идет на уступки перед Баку и готов передать Азербайджану села Тавушской области.