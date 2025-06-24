Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил для личной встречи главу Армянской апостольской церкви (ААЦ) Гарегина II (имя в миру — Ктридж Нерсисян) и его пресс-секретаря, чтобы развеять слухи о своем обрезании.

«Пресс-секретарь смельчака [Ктриджа] Нерсисяна опубликовал заявление о том, что я якобы обрезан. Я готов принять смельчака [Ктриджа] Нерсисяна и его пресс-секретаря и доказать обратное», — написал председатель армянского правительства в своем телеграм-канале.

Кроме того, Пашинян в очередной раз призвал главу ААЦ ответить на вопросы, нарушил ли тот обет безбрачия и есть ли у него ребенок.

Конфликт премьер-министра республики с Армянской апостольской церковью обострился в конце мая. Политик раскритиковал состояние церквей в стране, сравнив их с «чуланом». По его словам, он посетил несколько храмов и увидел там «цемент в мешках» и «ржавые куски арматуры».

«С какой целью человек приходит в церковь? Приходит для духовного обогащения. А входит в здание и видит там мусор, чью-то старую одежду. <…> Как можно так много говорить о святости и быть таким изощренным? Как можно пренебрегать святынями?» — спросил Пашинян присутствующих на заседании правительства.

Позднее Пашинян обвинил Гарегина II в нарушении обета безбрачия и заявил, что этот вопрос необходимо прояснить «в срочном порядке». Председатель армянского правительства предупредил, что если этот факт подтвердится, Нерсисян не сможет быть католикосом всех армян.

Свою обеспокоенность этим вопросом Пашинян объяснил тем, что «часто видит проблему» духовной и государственной безопасности. Он подчеркнул, что поднимает эту тему как последователь ААЦ и премьер-министр страны.

К критике церкви присоединились сторонники Пашиняна и его жена Анна Акопян. На своей странице в Facebook* она назвала священнослужителей «главными педофилами страны», которые «взбесились от слова “чулан”».

На высказывания председателя армянского правительства отреагировала ААЦ. Ее представители заявили, что премьер начал против них «очередную кампанию», в ходе которой он «ставит свою персону выше закона». В ААЦ считают, что «враждебная по отношению к церкви позиция» Пашиняна продиктована «политическими целями» и направлена на разрушения авторитета ААЦ и ее духовенства, «заслуженно пользующихся уважением народа и международного сообщества».

«Подобные действия ведут к расколу общества, подрывают духовное единство, ослабляют дух нации и преданность родной стране, особенно в условиях стоящих перед нами серьезных испытаний», — подчеркнули в ААЦ.

Союз армян России также раскритиковал высказывания Пашиняна, назвав их «недопустимыми и оскорбительными». Представители союза привели заявление армянского премьера, в котором он говорит о том, что «Республика Армения должна иметь решающий голос в избрании Католикоса всех армян».

«Происходящее больше похоже на маневр с целью отвлечь общественность от реальных вызовов, экзистенциональных угроз и проблем, решением которых и должно быть озабочено правительство РА», — убеждены в союзе армян России.

В организации также подчеркнули, что в своих заявлениях Пашинян якобы «посягает на конституционные основы», поскольку закон закрепляет «принцип отделения церкви от государства».

Предстоятель Сюникской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) епископ Макар Акопян обвинил самого премьера в подрыве духовности общества.

«Это не просто лингвистическая ошибка. Когда лидер государства говорит о церкви в таких словах, он косвенно подрывает основу взаимного уважения между государством и церковью и ставит под угрозу духовное равновесие общества», — написал епископ в Facebook*.

На критику Пашиняна в адрес духовенства отреагировали и местные активисты. В начале июня к зданию правительства пришла Смeрть с косой, выступая против премьера. Один из участников акции надел плащ с надписью «Никола ждут в аду». Протестующие объясняли, что их задумка заключалась в том, что они якобы «пришли из ада, чтобы представить грехи премьер-министра». Они обвиняли Пашиняна в «святотатстве, предательстве, разграблении, поражении и извращении».

Организатор акции также подчеркнул, что общественность ожидает, что духовное руководство страны будет действовать решительно:

«По крайней мере, мы требуем, чтобы церковь провела шествие, чтобы в соответствии с национальной традицией изгнать зло, которое, по их мнению, захватило правительство страны».

23 июня Пашинян вновь обратился к духовенству, потребовав отставки Гарегина II. «Святой Эчмиадзин — эпицентр нашей национальной морали. Когда им руководят люди, нарушившие обет перед Богом и обладающие моральным обликом, неприемлемым даже по меркам светской жизни, под сомнение ставится и сама наша мораль», — заявил премьер.

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