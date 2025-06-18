В Армении по делу о призывах к захвату власти на два месяца арестован российский бизнесмен армянского происхождения, владелец группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян. Об этом сообщила его адвокат Лиана Гаспарян, передает РИА Новости.

Защита миллиардера назвала решение суда незаконным и намерена его обжаловать. Сам Карапетян вину не признает. Возле суда, где рассматривалось ходатайство об избрании меры пресечения для миллиардера, образовался стихийный митинг — десятки человек пришли выразить солидарность с предпринимателем.

Во вторник, 17 июня, армянские силовики провели обыск в резиденции Карапетяна в Ереване, после чего его доставили сначала в Министерство внутренних дел, а затем в Следственный комитет. Эти действия последовали за публичным выступлением миллиардера в поддержку Армянской Апостольской церкви (ААЦ), которая подвергалась критике со стороны премьер-министра Никола Пашиняна.

Карапетян, в частности, отметил, что «небольшая группировка», пренебрегая историей страны и многовековым наследием Армянской церкви, выступила против нее и народа. Бизнесмен пообещал, что лично включится в борьбу против нападок на церковь, если власти не смогут решить этот вопрос.

Пашинян расценил заявления Карапетяна как угрозу для страны и предупредил, что «те, кто будут говорить таким образом, почувствуют во рту вкус государства». Позже адвокат Карапетяна Армен Фероян сообщил, что его подзащитного обвиняют в публичных призывах к насильственному захвату власти, и теперь ему может грозить арест.

Поддержку Карапетяну выразили некоторые депутаты Госдумы, а также медиаперсоны, включая главного редактора RT и Sputnik Маргариту Симоньян и телеведущего Владимира Соловьева. Симоньян, в частности, охарактеризовала бизнесмена как «настоящего радетеля всех армян», а в адрес Пашиняна заявила, что он «раздухарился, как бессмертный».

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские власти внимательно наблюдают за развитием событий вокруг бизнесмена, которому в Ереване «угрожают чуть ли не арестом под странными предлогами».

Днем 18 июня армянское внешнеполитическое ведомство направило ноту России в связи с высказываниями политиков и публичных персон в поддержку Карапетяна. О чьих и каких именно заявлениях идет речь, не уточнялось. При этом глава министерства Арарат Мирзоян отметил, что представители России среди прочего позволяли себе оскорбления, в том числе личного характера, в том числе в адрес руководства страны.