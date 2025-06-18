МИД Армении направил ноту России в связи с высказываниями политиков и публичных персон в поддержку российского предпринимателя армянского происхождения, президента группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, которого в Ереване обвинили в призывах к захвату власти. Об этом сообщил глава ведомства Арарат Мирзоян на правительственном часе в парламенте, передают «Интерфакс» и Sputnik Армения.

О чьих и каких именно высказываниях идет речь, не уточняется. Как заявил Мирзоян, представители России среди прочего позволяли себе оскорбления, в том числе личного характера, в том числе в адрес руководства Армении.

Озвученные ими оценки министр назвал «искаженными и неприемлемыми». По его словам, они не только противоречат традиционной дружбе между Арменией и Россией и регулирующим ее правовым документам, но и являются «прямым открытым и вмешательством во внутренние дела Армении и посягательством на наш суверенитет и демократию».

Мирзоян сообщил, что Ереван донес свою позицию в направленной в Москву ноте. «Думаю, что <…> официальная нота уже дошла до адресата», — добавил он.

Во вторник, 17 июня, правоохранительные органы Армении провели обыск в ереванском доме Карапетяна, самого бизнесмена доставили сначала в МВД, затем в Следственный комитет страны. Это случилось после того, как миллиардер выступил в защиту Армянской Апостольской церкви (ААЦ), которую критикует премьер Армении Никол Пашинян.

Карапетян в частности заявил, что что «небольшая группировка, забыв армянскую историю, тысячелетнюю историю Армянской церкви, напала на Армянскую церковь, армянский народ». Бизнесмен пообещал вмешаться в «кампанию против церкви по-своему», если политикам «ничего не удастся».

Пашинян счел выступление Карапетяна угрозой Армении и пригрозил, что «те, кто будут говорить таким образом, почувствуют во рту вкус государства». Адвокат Армен Фероян позднее заявил, что Карапетяну предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти и что ему грозит арест.

В поддержку Карапетяна выступили некоторые депутаты Госдумы, главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев и другие. Симоньян, в частности, назвала предпринимателя «настоящим радетелем всех армян», а про Пашиняна написала, что он «раздухарился, как бессмертный».

«Смотри-ка, как бы тебе самому не оказаться с чем-нибудь очень неприятным во рту», — высказалась она в своем телеграм-канале.

Депутат Госдумы Амир Хамитов заявил РИА Новости, что Карапетяна «буквально травят на самом высоком уровне».

Соловьев в своей программе назвал Карапетяна близким другом, настоящим патриотом и человеком «безупречной репутации», а его задержание — незаконным. По словам телеведущего, бизнесмен подвергается «беспрецедентному давлению продажной, подлой, ничтожной власти». Пашиняна телеведущий назвал «ничтожеством», отметив, что Карапетян сделал для Армении «больше», создав множество рабочих мест и вложив в республику «сумасшедшие деньги».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сказала, что в Москве «внимательно следят» за ситуацией вокруг предпринимателя, которому «в Ереване угрожают чуть ли не арестом под странными предлогами».

«Будем оказывать ему необходимое содействие, чтобы все его законные права были соблюдены», — заключила она.

Позднее на полях Петербургского международного экономического форума Захарова снова заявила о преследовании Карапетяна в Армении и в связи с этим напомнила, как сам Пашинян во время Бархатной революции в Армении в 2018 году требовал капитуляции властей страны.