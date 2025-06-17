Правоохранительные органы Армении провели обыск в ереванском доме Самвела Карапетяна — российского бизнесмена армянского происхождения, возглавляющего промышленно-строительную группу «Ташир». Об этом сообщают Sputnik Aрмения и News.am.

Forbes оценивает состояние Карапетяна в $3,2 млрд — это 44-е место в списке самых богатых людей России.

Sputnik Армения со ссылкой на брата миллиардера Карена Карапетяна сообщило в 18:40 мск, что возле дома бизнесмена были задержаны свыше 45 человек. По данным агентства, к зданию прибыли оппозиционные депутаты и сторонники предпринимателя. Как пишет News.am, по словам Карена Карапетяна, его брат находится дома, но не исключено, что в скором времени его задержат.

Сам бизнесмен через пресс-службу ГК «Ташир» сделал официальное заявление в связи с проведенными обысками. Он подчеркнул, что будет всеми силами защищать святыни армянского народа. «Не позволю никому под какими бы то ни было предлогами осквернять наши духовные ценности», — сказал Карапетян.

По информации RT, к 21:00 мск около дома бизнесмена собралось около 200-300 человек. Карапетян рассказал телеканалу, что силовики, которые пытались его задержать не ожидали, что им дадут отпор его сторонники. По словам предпринимателя, сейчас перекрыта вся улица, где расположена его резиденция.

В защиту Карапетяна выступил первопрестольный Святой Эчмиадзин — руководящий орган ААЦ. «Мы решительно осуждаем преследование по очевидным политическим мотивам. Призываем власти Армении немедленно прекратить незаконные действия», — говорится в заявлении церкви.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обыски у Карапетяна, заявила, что Москва внимательно следит за ситуацией и готова оказать содействие бизнесмену, который является российским гражданином.

Обыски в доме Карапетяна были проведены на фоне его заявлений, содержащих критику в адрес главы армянского правительства Никола Пашиняна. Ранее, в мае, премьер-министр выступил с резкой критикой в отношении Армянской Апостольской церкви (ААЦ), в частности, обвинив её главу, католикоса Гарегина II, в несоблюдении обета безбрачия и публично призвав его уйти в отставку.

После этого Высший духовный совет ААЦ распространил заявление, в котором действия премьер-министра Пашиняна охарактеризованы как «новая кампания» против религиозного института. Там отметили, что глава правительства, «ставя себя выше закона», использует неприемлемую для государственного руководителя риторику, содержащую оскорбительные высказывания и обвинения.

В ответ на заявление ААЦ Карапетян отметил, что «небольшая группа людей» предпринимает попытки дискредитировать церковь, игнорируя ее многовековую историю и роль в судьбе армянского народа. Он подчеркнул свою неизменную поддержку Армянской Апостольской Церкви и выразил готовность лично вмешаться в сложившуюся ситуацию. В свою очередь, Пашинян в социальных сетях использовал выражение «распутный благотворитель» и предупредил, что «вкус государства останется у вас во рту».

На протяжении последних лет между Армянской Апостольской Церковью и премьер-министром Пашиняном сохраняется напряженность, при этом духовные лидеры неоднократно требовали его ухода с должности. В частности, в 2024 году в столице Армении состоялся массовый протестный митинг, вызванный планами по делимитации границы с Азербайджаном. Возглавивший акцию архиепископ Баграт Галстанян, предстоятель Тавушской епархии ААЦ, публично призвал главу правительства уйти в отставку.