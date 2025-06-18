Российскому бизнесмену армянского происхождения Самвелу Карапетяну, в ереванском доме которого 17 июня прошли обыски, вменяются призывы к захвату власти, передает Sputnik Армения со ссылкой на адвоката предпринимателя Армена Ферояна. Премьер-министр Армении Никол Пашинян после обысков заявил о необходимости национализировать компанию «Электрические сети Армении» (ЭСА), принадлежащую группе компаний «Ташир» Карапетяна.

17 июня, в доме Карапетяна в Ереване прошли обыски. Бизнесмена после этого доставили в МВД, после чего, по данным СМИ, перевезли в Следственный комитет. Карапетяну предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти, его хотят арестовать, заявил адвокат Фероян.

Обыски у Карапетяна прошли после того, как бизнесмен выступил в защиту Армянской Апостольской церкви (ААЦ), которую критикует Пашинян. В частности он заявил, что готов вмешаться в «кампанию против церкви по-своему», если политикам «ничего не удастся». После этого дом Карапетяна окружила полиция. Там также собрались его сторонники и оппозиционные депутаты.

По данным защиты Карапетяна, около его дома были задержаны более 50 человек. В районе трех часов ночи Самвел Карапетян и его брат Карен вышли из дома вместе с двумя силовиками. Их доставили в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Армении.

«Я продолжу быть рядом с нашей церковью, с армянским народом. Мне плевать и на них, и на их “Электрические сети”. Народ все равно скажет свое слово, и они поймут, что ошибались», — сказал глава ГК «Ташир» перед тем, как сесть в полицейскую машину (цитата по ТАСС).

Карапетян сам вышел к полиции, чтобы «избежать штурма, в котором могли пострадать люди», сообщает RT со ссылкой на члена совета АНО «Евразия» Микаела Бадаляна. «Мы видели приготовление к этому штурму. Огромные силы полиции были стянуты», — заявил он.

Утром брат и племянник Карапетяна вышли из здания МВД. В армянском СК не ответили на запрос ТАСС о местонахождении самого бизнесмена.

Угроза национализации и увольнение главы СНБ

Премьер Армении после обысков у Карапетяна заявил в своем телеграме, что «пришло время национализации» компании «Электрические сети Армении». Комментируя реплику бизнесмена о том, что ему «плевать» на ЭСА, Пашинян предположил, что структуры бизнесмена «даже не считали» компанию своей, «и им плевать на это стратегически важное учреждение, на его потребителей и сотрудников».

«Это [национализация] произойдет быстро, и моя задача — чтобы все сотрудники ЭСА добросовестно выполняли свои трудовые обязанности. После национализации добросовестность будет учтена», — написал Пашинян.

В разговоре с журналистами 18 июня премьер сообщил, что еще месяц назад распорядился «восстановить ущерб, нанесенный со стороны ЭСА народу», иначе компания будет национализирована.

«Указанное время закончится 21 июня. И думаю, что происходящие действия связаны с этим «, — заявил Пашинян.

По его словам, в парламент уже внесен законопроект о национализации ЭСА.

На фоне ситуации вокруг Карапетяна Пашинян уволил главу Службы национальной безопасности Армена Абазяна и назначил его заместителя Андраника Симоняна временно исполняющий обязанности руководителя СНБ.

Sputnik передает со ссылкой на армянскую газету «Грапарак», что отставка Абазяна якобы связана с его отказом провести силовое задержание Карапетяна на глазах у собравшихся сторонников. Сам Пашинян эту версию отверг, заявив, что Абазян «просто заслуживает отдыха».

Комментируя ситуацию вокруг главы ГК «Ташир», армянский премьер заявил, что высказывания Карапетяна были адресованы не церкви, а всей стране.

«Я никогда не потерплю, чтобы кто-то пытался угрожать Армении или говорить в оскорбительном тоне о нашей стране. Армения — демократическое государство, где каждый гражданин имеет право выражать свое мнение и проводить мирные собрания. Но любая угроза безопасности или репутации Армении не будет допущена», — заявил Пашинян.

Он добавил, что готов прибегнуть к «самым жестким и суровым мерам» в таких случаях, если это необходимо для защиты суверенитета и безопасности республики.

В России внимательно следят за ситуацией вокруг Карапетяна, у которого есть российское гражданство, и готовы оказать ему содействие, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что бизнесмену угрожают «чуть ли не арестом под странными предлогами».