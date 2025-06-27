Государственной думе России резко отреагировали на задержание в Армении архиепископа Баграта Галстаняна, на арест бизнесмена Самвела Карапетяна, а также на то, что в Эчмиадзин, духовный центр Армянской апостольской церкви, ворвался спецназ СНБ в масках, чтобы задержать архиепископа Микаела Аджапахяна. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с RTVI заявил, что премьер-министр республики Никол Пашинян «потерял берега», а его политика уже вышла за пределы «понятия «внутренние дела».

«Происходит попытка подавить в зародыше любое слово протеста, любую оппозицию, сделать это в преддверии будущих в следующем году парламентских выборов. Все это инспирируется, безусловно, руководителем правительства, который потерял берега, как мне кажется, уже не соображает разумным образом, что вообще допустимо, а что нет по отношению к религии, церкви», — сказал Затулин.

В среду, 25 июня, был задержан и затем арестован архиепископ Баграт Галстанян, лидер движения «Священная борьба». В доме клирика и его сторонников прошли обыски. Уголовное дело в отношении Галстаняна было возбуждено 17 июня из-за интервью, которое он дал в феврале 2024 года. Следствие считает, что в высказываниях владыки звучали призывы к захвату власти и свержению конституционного строя. Адвокат Ара Зограбян 27 июня заявил, что также принято решение о задержании главы Ширакской епархии архиепископа Микаэла Аджапахяна.

Константин Затулин в беседе с RTVI прокомментировал также арест бизнесмена Самвела Карапетяна, имеющего гражданство России. По мнению депутата, меры против Карапетяна это попытка «украсть принадлежащие ему электрические сети» под видом национализации.