Утром 27 июня спецназ и полицейские пришли с обысками в резиденцию Католикоса всех армян Гарегина II в монастырском комплексе Эчмиадзин и Ширакскую епархию армянской Апостольской церкви (ААЦ) в Гюмри. Между священниками и правоохранителями завязалась потасовка. Что известно о происходящем — в материале RTVI.

Обыски в армянских церквях начались на фоне уголовного дела, которое было возбуждено 26 июня в отношении архиепископа Ширакской епархии Микаэла Аджапахяна. Генпрокуратура страны обвинила его в публичных призывах к захвату власти (ч. 2 ст. 422 УК Армении).

Как объяснил JAMnews адвокат священника Ара Зограбян, его подзащитный будет задержан, затем в суд представят ходатайство о его аресте. Поводом для задержания, по словам Зограбяна, стало интервью владыки, данное в феврале 2024 года. По версии следствия, в нем прозвучали призывы к захвату власти и свержению конституционного строя.

Утром 27 июня сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении и полицейские приехали в Гюмри. По данным News.am, на территорию Ширакской епархии ворвались около 30 человек в маках. Аджапахяна в здании не было — он уехал на собрание духовенства в Эчмиадзин. Агентство Sputnik Армения сообщало, что в Гюмри был задержан один человек. По словам очевидцев, он вел себя спокойно.

Позднее туда приехали отряды спецназа, чтобы задержать архиепископа, пишет Mash. Духовенство и собравшиеся люди пытались воспрепятствовать задержанию Аджапахяна. «Новости-Армении» описывали ситуацию в Эчмиадзине как «напряженную» — из толпы были слышны крики «Позор», затем между силовиками, священниками и гражданами начались стычки.

Аджапахян вышел к собравшимся на территории храма. Он заявил, что никогда не скрывался и не собирается этого делать.

«Пришли за мной, я пойду, но заявляю, что происходящее — беззаконие. Я никогда не был и не являюсь угрозой этой стране. Основная угроза сидит в правительстве», — сказал он.

Директор музеев и архивов Первопрестольного Святого Эчмиадзина иерей Асохик Карапетян добавил, что все духовенство «готово к аресту».

«Мы все в Первопрестольном. Пришли в Первопрестольный: из Святого Эчмиадзина вы заберете либо всех нас, либо наш труп», — подчеркнул иерей.

Аджапахян сам пошел в СК

В ответ на это СНБ Армении призвала граждан не способствовать нагнетанию обстановки и не препятствовать задержанию Аджапахяна, а самого священника — не прятаться. В ведомстве уточнили, что 27 июня было принято решение о задержании архиепископа Ширакской епархии с целью последующего ареста. Исполнение этой инициативы было поручено СНБ.

Около 14:10 мск спецназ и полиция покинули территорию Первопрестольного Святого Эчмиадзина из соображений безопасности. По утверждению СНБ, это было необходимо во избежание возможной эскалации обстановки.

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело о воспрепятствовании правосудию после того, как протестующие помешали задержанию Аджапахяна. СНБ дала архиепископу два часа на добровольную явку, пригрозив в противном случае начать штурм Эчмиадзина.

Адвокат Аджапахяна Ара Зограбян сообщил, что священник самостоятельно отправится в Следственный комитет (СК). Архиепископ Ширакской епархии заявил, что готов любому повороту событий, включая арест.

«Главная цель духовенства — победить в этой битве. Я не прячусь за вашими спинами», — заверил он.

Верующие выступили против его решения. Как пишет Sputnik Армения, они загородили ему проход со словами: «Владыка, не покидай храм Божий. Не уходи». Архиепископ, в свою очередь, заявил, что, если останется, то его действия будут восприняты как попытка спрятаться. В связи с тем, что сторонники не дали ему сесть в машину, он пошел в СК пешком.

«Невозможно ни в какой европейской стране»

Правозащитник Арам Вардеванян заявил, что Аджапахяна обвиняют в предполагаемом преступлении средней тяжести. По его словам, в таких случаях «не приходит даже один полицейский, чтобы подвергнуть приводу». В данной же ситуации для задержания священника были направлены «сотни, если не тысячи полицейских».

«Такое невозможно ни в какой европейской стране. Предполагаемое преступление касается свободы слова, что является самым важным для демократии», — считает Вардеванян.

Как отмечают «Новости-Армения», в центре Еревана проходит информационная акция в связи с ситуацией вокруг Аджапахяна. Иерей Асохик Карапетян предложил всем, кто поддерживает архиепископа Ширакской епархии, двинуться шествием. По данным телеграм-канала, в толпе были те, кто отверг эту идею.

В поддержку Аджапахяна выступил Союз армян России, назвав «постыдным» преследование Армянской Апостольской Церкви.

«Такого позора в истории нашего народа еще не было! [Премьер-министр Армении Никол] Пашинян своими провокационными действиями против церкви, бизнеса, диаспоры пытается уничтожить все, на чем зиждется человеческая сущность», — говорится в заявлении организации.

Там предположили, что действия властей связаны с предстоящими в 2026 году выборами, чтобы до них «не дошла ни одна сила, представляющая армянский народ».

Четыре фракции Совета старейшин Гюмри назвали произошедшее «политическим преследованием» церкви, которое является «тревожным и недопустимым».