Администрация Дональда Трампа предлагает ввести 10-процентные пошлины на товары из ряда ключевых торговых партнеров, включая Европейский союз, Канаду и Мексику, ссылаясь на проблему использования принудительного труда, сообщает Politico. Более высокие тарифы могут быть применены к другим странам.

Предложения подготовило Управление торгового представителя США в рамках отчета по итогам расследования в отношении 60 стран. Проверка проводилась по статье 301 Закона о торговле 1974 года и касалась соблюдения норм, запрещающих импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда. В числе стран, где, по оценке ведомства, меры применяются недостаточно эффективно, названы Канада, Эквадор, ЕС, Индонезия, Мексика и Пакистан.

Отдельно рекомендовано ввести аналогичные пошлины для стран, взявших на себя обязательства по борьбе с принудительным трудом в рамках торговых соглашений с США, а также для Британии, где, как указано в отчете, действует «частичный режим» контроля. Еще 44 страны, включая Японию и Южную Корею, могут столкнуться с тарифом в 12,5%, пишет Bloomberg.

Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что бездействие партнеров создает неравные условия для американских работников. В администрации подчеркивают, что действующая 10-процентная пошлина носит временный характер и была введена после отмены Верховным судом предыдущих тарифов. Отмена произошла в феврале 2026 года, тогда Верховный суд США постановил, что установленные Трампом тарифы противоречат законодательству, а президент превысил свои полномочия.