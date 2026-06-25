Общий срок судебного приговора по делу о нападении на центр содержания мигрантов ICE в отношении восьми человек, которые по версии Министерства юстиции США входят в состав антифа-группировки, составил 450 лет лишения свободы. Об этом сообщает UPI.

Суд признал подсудимых виновными в участии в массовых беспорядках, использовании оружия и взрывчатых веществ, оказании материальной поддержки террористам, воспрепятствовании правосудию, а также покушении на убийство сотрудника полиции в День независимости США.

В ходе разбирательства было установлено, что вечером 4 июля 2025 года не менее 11 человек совершили нападение на центр «Прейриленд» Иммиграционной и таможенной полиции США в городе Альварадо, штат Техас. Одетые в черное нападавшие были вооружены, имели с собой запас аптечек, укомплектованных средствами для оказания помощи при огнестрельных ранениях, а также бронежилеты.

Прибыв на место, они начали запускать в сторону центра пиротехнику, наносить граффити на здание поста охраны, прокалывать шины служебным автомобилям, а также повредили камеру видеонаблюдения. Когда на место прибыл сотрудник городской полиции, один из нападавших, бывший резервист Корпуса морской пехоты США Бенджамин Сонг, открыл огонь и нанес ему ранение в шею.

Позднее нападавший заявил, что начал стрелять в полицейского, так как опасался, что тот откроет огонь. Он и другие обвиняемые также отказались признавать какую-либо связь с антифа.

Сонг был приговорен к 100 годам заключения, другие участники нападения получили сроки от 30 до 70 лет лишения свободы. Отмечается, что это решение суда стало первым случаем вынесения судом приговора в отношении лиц, связанных с антифа, после издания президентом США Дональдом Трампом указа о признании движения террористической организацией в сентябре 2025 года.

Как отмечает UPI, юридическая обоснованность признания антифа террористической организацией в настоящий момент вызывает дискуссии в американском обществе. В качестве аргументов против такой категоризации называют чрезмерно децентрализованный характер движения, отсутствие штаб-квартиры и представления о численности участников.