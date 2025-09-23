Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании движения «Антифа» внутренней террористической организацией. Документ опубликован на сайте Белого дома.

«Антифа — это милитаристская, анархистская организация, которая открыто призывает к свержению правительства Соединенных Штатов, правоохранительных органов и нашей правовой системы», — говорится в указе.

По версии властей США, члены «Антифа» предпринимают скоординированные усилия, чтобы препятствовать исполнению федеральных законом путем «вооруженных противостояний с правоохранительными органами, организованных беспорядков, жестоких нападений на сотрудников иммиграционной и таможенной полиции и других правоохранительных органов».

Представителей движения также обвиняют в «регулярном доксинге» (публикации персональной информации о человеке без его согласия) и других угрозах в адрес политических деятелей и активистов.

«Антифа вербует, обучает и радикализирует молодых американцев для участия в этом насилии и подавлении политической активности, а затем использует сложные средства и механизмы для сокрытия личностей своих боевиков, источников финансирования и операций в попытке помешать работе правоохранительных органов и привлечь новых членов», — говорится в указе Трампа.

Люди, связанные с движением «Антифа» и действующие от его имени, координируют свои действия с другими организациями и структурами для «распространения, разжигания и продвижения политического насилия и подавления законной политической речи», следует из текста.

«Эти организованные действия, направленные на достижение политических целей путем принуждения и запугивания, являются внутренним терроризмом», — отмечается в документе.

Указ Трампа предписывает всем соответствующим ведомствам использовать имеющиеся полномочия для расследования, пресечения и обезвреживания любых незаконных операций, связанных с «Антифа».

Связь с убийством Чарли Кирка

В Белом доме пояснили, что движение было признано террористическим, поскольку «проблема насилия исходит от левых». «Антифа» в пресс-релизе названо «сетью радикально-левых террористов, стремящихся свергнуть правительство посредством насилия и агитации».

«Террор “Антифа” является частью тенденции к леворадикальному насилию, охватившей страну в последние годы, вызванной постоянной ложью и злобными нападками на республиканцев со стороны политиков-демократов, хорошо финансируемых левых организаций и их союзников в средствах массовой информации», — заявили в пресс-службе Белого дома.

В сообщении перечисляются преступления, совершенные в 2017-2025 годах якобы членами или сторонниками движения «Антифа», а также «левыми радикалами». В частности утверждается, что предполагаемый убийца политического активиста Чарли Кирка Тайлер Робинсон был «радикальным левым террористом».

Белый дом при этом сослался на статью New York Post от 14 сентября, которая в свою очередь ссылается на данные британского таблоида Daily Mail о том, что Робинсон предположительно интересовался субкультурой фурри и состоял в отношениях с молодым человеком, сменившим пол. В 2022 году партнер Робинсона оставил в интернете комментарий о поддержке тогдашнего президента США Джо Байдена. То, о чем писал в Сети сам Робинсон, «представляет собой смесь либеральной идеологии, геймерского юмора и постиронических мемов», отмечается в статье.

После убийства Кирка президент США пообещал принять меры против левых групп и объявить «Антифа» террористической организацией, назвав ее «больной, опасной, радикальной левой катастрофой». Трамп безуспешно пытался сделать это еще в свой первый президентский срок на фоне протестов Black Lives Matter после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время ареста в мае 2020 года, напоминает The New York Times (NYT).

Между тем федеральное расследование убийства Чарли Кирка пока не нашло связи между Тайлером Робинсоном, и левыми группами, сообщает NBC News со ссылкой на три источника, знакомых с ходом расследования.

«Пока что все указывает на то, что этот человек [Робинсон] совершил один очень плохой поступок, поскольку посчитал идеологию Кирка лично оскорбительной», — сказал телеканалу один из источников.

Прокурор по делу об убийстве Кирка заявил, что одним из факторов преступления были политические взгляды погибшего, но о возможной связи между Робинсоном и «Антифа» ничего не известно, пишет The Financial Times (FT).

Комментируя признание «Антифа» террористической организацией, NYT отмечает, что в США нет закона о внутреннем терроризме, как и законодательно закрепленного определения «внутренняя террористическая организация». Никаких дополнительных полномочий ведомствам указ Трампа не дает, а лишь предписывает «делать то, на что у них и так есть полномочия», добавляет издание.

Признание американской организации террористической ― беспрецедентный шаг, отмечает Politico. До сих пор в этот список вносились только иностранные структуры. Ранее правоохранительные органы США характеризовали «Антифа» как идеологию, а не как единую организацию.

Согласно отчету исследовательской группы конгресса за 2020 год, на который ссылается Reuters, «Антифа» ― это децентрализованное движение без четкой структуры, командной иерархии и лидера. У группировки нет списка известных участников и банковских счетов, которые можно заморозить. Белый дом не указал конкретных людей или группы, против которых планируется принять меры. FT считает, что решение признать «Антифа» террористической организацией может быть оспорено в суде.