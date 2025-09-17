22-летний обвиняемый в убийстве американского консервативного политического активиста Чарли Кирка Тайлер Робинсон объяснил мотив преступления в том числе тем, что убитый распространял «слишком много ненависти». Об этом на пресс-конференции заявил прокурор округа Юта Джеффри Грей.

«Когда его спросили, почему он это сделал, Робинсон объяснил, что вокруг слишком много зла, а этот парень, Чарли Кирк, распространяет слишком много ненависти», — сказал Грей.

Прокурор отметил, что это признание Робинсон сделал родителям, не силовикам. Сам обвиняемый не сотрудничает со следствием и не признает вины.

Покушение на 31-летнего Чарли Кирка было совершено 10 сентября во время его выступления в Университете долины Юта. Неизвестный выстрелил в активиста из винтовки, в результате чего он получил ранение в шею. Кирка в критическом состоянии доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти.

Президент США Дональд Трамп после смерти активиста заявил, что наступило «тяжелое время» для страны. Кирка американский лидер назвал «мучеником за свободу и за правду», голос которого продолжит жить для «бесчисленных поколений».

Позже основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал убийство Кирка «нападением на свободу слова».

Прокурор округа Юта заявил, что будет добиваться смертной казни Робинсона.

«Я отношусь к этому решению со всей серьезностью. <…> Это решение я принял независимо как окружной прокурор, основываясь исключительно на имеющихся доказательствах, обстоятельствах и характере преступления», — сказал Грей.

Робинсону предъявили обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах, применении огнестрельного оружия с причинением тяжкого вреда здоровью, воспрепятствовании правосудию, давлении на свидетелей, а также насильственном преступлении в присутствии ребенка.