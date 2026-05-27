Последнюю из остававшихся на свободе экс-участницу леворадикальной террористической организации «Фракция Красной армии» (RAF) 67-летнюю Даниэлу Клетте приговорили к 13 годам лишения свободы. Об этом пишет The Guardian.

Клетте, находившаяся в бегах около 30 лет, была осуждена за ограбления, совершенные с 1999 по 2016 год, после роспуска RAF, также известной как группа Баадера-Майнхофа, с целью финансирования других скрывавшихся преступников. Двое ее предполагаемых сообщников — 57-летний Буркхард Гарвег и 72-летний Эрнст-Фолькер Штауб — до сих пор находятся на свободе.

«Фракция Красной армии» — группировка, действовавшая в ФРГ и Западном Берлине в 1970-1998 годах. Организация создана по образцу партизанских групп Южной Америки и позиционировала свою деятельность как борьбу с проявлениями нацизма и американского империализма.

По результатам судебного разбирательства, которое продлилось 14 месяцев, Клетте была признана виновной по шести пунктам обвинения, включая разбойное нападение при отягчающих обстоятельствах, похищение людей с целью выкупа и хранение военного оружия.

Сообщается, что после оглашения приговора собравшиеся в зале суда начали освистывать судей и скандировать «Свободу Даниэле». Ранее группа ее сторонников собралась у здания суда с плакатами, выражавшими солидарность с бывшей участницей RAF.

Прокуратура также выдвинула против Клетте обвинения в трех политически мотивированных нападениях в 1990-х годах, когда RAF еще была активна, однако они были выделены в отдельные судебные процессы. Отмечается, что срок давности по обвинению в участии в террористической организации истек в 2018 году.

Клетте была арестована в 2024 году в центре Берлина, где она проживала около 29 лет. В ее квартире полиция обнаружила тайник с оружием, поддельные удостоверения личности, парики, золото, а также 240 тыс. евро.

Обнаружить женщину удалось благодаря анализу фотографий, на которых она была запечатлена вместе с группой, в составе которой занималась капоэйрой в Берлине, на ежегодном Берлинском фестивале культур.