Парламент Венгрии нового созыва одобрил законопроект премьера Петера Мадьяра о сохранении членства страны в юрисдикции Международного уголовного суда (МУС). Тем самым был отменен процесс выхода, запущенный решением прежнего правительства Виктора Орбана в апреле 2025 года.

Законопроект был внесен и принят по ускоренной процедуре. Из 199 депутатов 133 проголосовали «за», 37 высказались «против» и пятеро воздержались, сообщает HVG.hu. Теперь закон должен быть подписан президентом Тамашем Шуйоком, который был назначен еще при Орбане и которого Мадьяр неоднократно призывал уйти в отставку.

Как поясняет портал, хотя закон в отношении МУС был принят прежними властями страны еще год назад, его пока не успели исполнить в силу длительности процедуры выхода.

Мадьяр, еще будучи в оппозиции, неоднократно обещал, что в случае победы его партии «Тиса» на выборах остановит выход. В результате отмена состоялась всего за несколько дней до того, как эта процедура должна была завершиться 2 июня, отмечает The Guardian.

Правительство Орбана официально объясняло решение выйти из юрисдикции МУС тем, что эта инстанция превратилась в «политический суд».

Канцелярия Орбана объявила о запуске процесса выхода в апреле 2025 года на фоне визита в Венгрию израильского премьера Биньямина Нетаньяху. МУС выдал ордер на его арест в ноябре 2024 года в связи с предполагаемыми военными преступлениями в секторе Газа. Орбан пригласил Нетаньяху в Будапешт на следующий же день после этого и назвал решение МУС «наглым, циничным и совершенно неприемлемым».

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена страны Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконной депортации детей с территории Украины. В России саму постановку вопроса об аресте главы государства назвали «возмутительной и неприемлемой». В 2025 году Мосгорсуд заочно приговорил прокурора МУС, добивавшегося выдачи ордера, к 15 годам лишения свободы.