Венгрия начала процесс выхода из юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), сообщил глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш. Это заявление прозвучало на фоне визита в Венгрию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, ордер на арест которого МУС выдал в прошлом году.

«Правительство начнет процедуру выхода [из МУС] в четверг в соответствии с конституцией и международными правовыми нормами», — написал Гуйяш в соцсети.

Директор Центра европейской информации Николай Топорнин в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что после решения Венгрии выйти из соглашения по Международному уголовному суду (МУС) значимость авторитета МУС станет еще ниже.

Эксперт предположил, что Будапешт принял такое решение потому, что глава венгерского правительство Виктор Орбан следует за определенными шагами и действиями со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

«У него очень хорошие отношения с президентом США, и он во многом поддерживает политику Трампа по разным направлениям. <…> Я думаю, это соображение о том, что новая администрация США весьма критически настроена по отношению к МУС определила и инициативу венгерского правительства», — считает Топорнин.

Рано утром 3 апреля Нетаньяху прибыл с официальным визитом в Будапешт по приглашению венгерского премьера Виктора Орбана и останется в стране до воскресенья, 6 апреля. Израильского премьера встретил в аэропорту почетный караул. Как отмечает The Times of Israel, это первый официальный визит Нетаньяху в Европу после того, как МУС выдал ордер на его арест в ноябре 2024 года. Издание предположило, что во время визита Нетаньяху Венгрия объявит о своем выходе из МУС.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта в связи с предполагаемыми военными преступлениями в секторе Газа с октября 2023 года по май 2024-го. Власти Израиля отвергли обвинения, назвав их политически мотивированными и подпитанными антисемитизмом. На следующий день после выдачи ордера на арест Нетаньяху Виктор Орбан пригласил его в Венгрию. Решение МУС он назвал «наглым, циничным и совершенно неприемлемым».

В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп ввел санкции против прокурора МУС Карима Хана, который выдал ордер на арест Нетаньяху и президента России Владимира Путина. После этого премьер Венгрии заявил, что республике «пора пересмотреть свою деятельность в международной организации, находящейся под санкциями США».

В марте 2023 года МУС выдал ордера на арест российского президента Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, связав это с «незаконной депортацией» детей с территории Украины. После этого Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статье о привлечении невиновного к ответственности (ч. 2 ст. 299 УК) в отношении Карима Хана и троих судей МУС. Позже их объявили в международный розыск.