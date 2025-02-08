Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан был одним из первых включен в санкционный список президента США Дональда Трампа, пишет Reuters со ссылкой на два источника. По запросу Хана ранее были выданы ордера на арест президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Черный список, как уточняет Reuters, еще не представлен. Источники агентства отмечают, что Хан был первым, против кого были введены санкции Трампа. Согласно подписанному главой Белого дома указу, запрещается финансирование МУС. Кроме того, все находящиеся в США активы лиц, попавших в реестр, замораживаются, а сотрудникам суда и членам их семей нельзя въезжать в Соединенные Штаты.

За окончательный список отвечает Минфин США. Ведомство должно сформировать документ в течение ближайших двух месяцев, согласовать с Госдепом и представить его Трампу.

Американский лидер сообщил ранее, что подписал указ о финансовых санкциях против МУС из-за «незаконных и необоснованных» расследований против США и их союзников, включая Израиль.

«МУС без законных оснований заявил о своей юрисдикции и начал предварительные расследования в отношении граждан США и некоторых их союзников, включая Израиль, и еще больше злоупотребил своей властью, выдав необоснованные ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны [страны] Йоава Галанта», — сказано в документе.

МУС осудил решение Трампа, пообещав поддержать своих сотрудников и «продолжать обеспечивать правосудие и надежду миллионам невинных жертв зверств по всему миру во всех ситуациях, с которыми они сталкиваются». Суд поддержали 79 стран, которые признают его полномочия.

В их общем заявлении, как отмечает Reuters, говорится, что санкции США могут «увеличить риск безнаказанности за самые серьезные преступления и угрожать подрывом международного верховенства права».

Международный уголовный суд, который начал работу в 2002 году, обладает международной юрисдикцией для преследования геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений. Его не признают Россия, США, Индия, Китай, Турция, Саудовская Аравия, Израиль, Иран и другие страны. Среди постсоветских стран Римский статут ратифицировали Украина, Эстония, Латвия, Литва, Молдова, Грузия и Таджикистан.

При этом на июль 2025 года в Нью-Йорке запланирована специальная сессия государств, признающих полномочия МУС. Таким образом, попавшие под санкции сотрудники международной организации не смогут попасть в США.

В соответствии с соглашением между ООН и США Хан должен иметь возможность регулярно ездить в Нью-Йорк, чтобы информировать Совет Безопасности ООН о делах, переданных им в суд в Гааге.

Reuters уточняет, что о своем решении Трампа заявил после того, как Нетаньяху прибыл с визитом в Вашингтон. Израильский премьер похвалил действия американского лидера, назвав МУС «скандальной» организацией, «которая угрожает праву всех демократий на самооборону».

В марте 2023 года МУС выдал ордера на арест российского президента Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, связав это с «незаконной депортацией» детей с территории Украины.

После этого Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статье о привлечении невиновного к ответственности (ч. 2 ст. 299 УК РФ) в отношении судей МУС Серхио Херардо Угальде Годинеса, Томоко Аканэ и Розарио Сальваторе Айталы, а также прокурора Карима Ахмада Хана. Позже их также объявили в международный розыск.

В ноябре 2024 года Reuters со ссылкой на два источника сообщил, что МУС решил начать расследование в отношении Хана из-за обвинений в сексуальных домогательствах.