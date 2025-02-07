Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Международного уголовного суда (МУС), передает пресс-служба Белого дома. Причиной стали действия суда против США и их союзников, в том числе Израиля.

Трамп заявил, что МУС «совершил незаконные и необоснованные действия, направленные против Америки и нашего близкого союзника Израиля».

«МУС без законных оснований заявил о своей юрисдикции и начал предварительные расследования в отношении персонала Соединенных Штатов и некоторых их союзников, включая Израиль, и еще больше злоупотребил своей властью, выдав необоснованные ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта», — заявил президент США.

По его словам, МУС не имеет юрисдикции в отношении США или Израиля, так как ни одна из стран не является участником Римского статута или членом Международного уголовного суда.

«Ни одна из стран никогда не признавала юрисдикцию МУС, и обе страны являются процветающими демократиями с армиями, которые строго придерживаются законов войны», — сказано в пресс-релизе.

Трамп подчеркнул, что Вашингтон наложит «ощутимые и существенные санкции на лиц, ответственных за нарушения МУС».

«Некоторые из которых могут включать блокировку имущества и активов, а также приостановление въезда в США должностных лиц, сотрудников и агентов МУС, а также их ближайших родственников, поскольку их въезд в нашу страну нанесет ущерб интересам Соединенных Штатов», — пояснил он.

Своим указом Трамп также наложил запрет на любые пожертвования суду.

В ноябре 2024 года МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта. В качестве причины такого решения суд указал преступления, совершенные против человечности, а также военные преступления, совершенные в период с 8 октября 2023 года по май 2024 года на территории частично признанной Палестины.

Кроме того, в МУС указали на то, что Нетаньяху и Галант нарушали принципы международного гуманитарного права, препятствуя оказанию гуманитарной помощи, поставкам продовольствия и другими товарами первой необходимости нуждающееся население в секторе Газа, а также способствовали отключению электроэнергии, уменьшению поставок топлива, а также ограничению доступа к воде и медицинским услугам.