Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта. Соответствующий пресс-релиз был опубликован на сайте МУС.

В качестве причины такого решения суд указал преступления, совершенные против человечности, а также военные преступления, совершенные в период с 8 октября 2023 года по май 2024 года на территории частично признанной Палестины.

«С учетом этих преступлений, палата предварительного производства МУС видит достаточные основания полагать, что господин Нетаньяху <…>, а также господин Галант <…>, каждый несут уголовную ответственность за следующие преступления в качестве соисполнителей в связи с тем, что эти деяния были совершены совместно с другими: военное преступление, связанное с голодом как методом ведения войны; а также преступления против человечности в виде убийств, преследований и иных бесчеловечных действий», — говорится в тексте сообщения.

В суде также отметили, что находят достаточные основания полагать, что Нетаньяху и Галант несут уголовную ответственность за намеренное направление атаки против мирного населения как представители гражданского руководства.

Помимо этого, в МУС указали на то, что Нетаньяху и Галант нарушали принципы международного гуманитарного права, препятствуя оказанию гуманитарной помощи, поставкам продовольствия и другими товарами первой необходимости нуждающееся население в секторе Газа, а также способствовали отключению электроэнергии, уменьшению поставок топлива, а также ограничению доступа к воде и медицинским услугам.

Представители суда также обратили внимание на то, что решения по доставке и увеличению гуманитарной помощи в Газу зачастую носили условный характер и не преследовали задачи по исполнению Израилем обязательств, взятых в рамках международного гуманитарного права

«Фактически они стали ответом на давление международного сообщества или запросы Соединенных Штатов Америки. В любом случае увеличения гуманитарной помощи было недостаточно для улучшения доступа населения к товарам первой необходимости», — отметили в МУС.

В МУС также уточнили, что ордера на арест маркированы грифом «секретно» с целью защитить свидетелей, а также обезопасить проведение расследования. В суде пояснили, что решили объявить о выдаче ордеров в связи с тем, что в настоящее время подобные действия могут продолжаться, а также для того, чтобы довести решение о выдаче ордеров до жертв преступлений и их родственников.