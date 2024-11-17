Десятки палестинцев погибли или получили ранения в результате израильского удара по многоэтажному жилому зданию в Бейт-Лахии на севере сектора Газа, сообщили местные медики и официальные лица на этой территории. Правительственное управление по связям с общественностью в секторе Газа сообщило о 72 погибших.

В заявлении чиновников говорится, что нанесенный утром 17 ноября удар пришелся на жилой дом шести семей. Израильские власти, как и раньше, продолжают обвинять власти Газы в систематическом преувеличении данных о жертвах атак ЦАХАЛ.

Также Израиль продолжает плотную осаду Бейт-Лахии и близлежащих городов Бейт-Ханун и Джабалия. Работающие в секторе Газа представители международных организаций высказывают опасения, что ЦАХАЛ реализует так называемый «план генералов», в соответствии с которым намеревается «стереть палестинцев с севера Газы, убив их, выдворив или заморив голодом тех, кто останется».

Израиль отрицает подобные намерения и заявляет, что наступательные действия, начатые в прошлом месяце, являются попыткой помешать ХАМАС перегруппироваться в районах, которые были зачищены в ходе предыдущих многочисленных этапов боевых действий.

Параллельно Израиль продолжает наносить удары с воздуха по Ливану: утром 17 ноября стало известно об атаке на Бейрут и другие города. В южных пригородах ливанской столицы были поражены как минимум три объекта, пострадали также здания в портовом городе Тире.

Израильские военные заявили, что эти атаки были «основаны на разведданных» и нацелены на командные центры и инфраструктуру «Хезболлы», а гражданские лица, которые могли бы оказаться под угрозой, получили предупреждения.

В результате одного из ударов по Бейруту, как сообщили ливанские власти, погиб пресс-секретарь «Хезболлы» и ее представитель в стране Мохаммед Афиф. СМИ отмечают, что он стал публичным лицом организации после гибели ее лидера Хасана Насраллы, также убитого израильскими военными.

Одновременно ЦАХАЛ продолжает продвигаться вглубь ливанской территории. Израильские СМИ пишут, что войска намеренно «размывают» масштабы своих операций в Ливане, хотя уже достигли большинства ранее поставленных Тель-Авивом целей.

«Армия обороны Израиля не признает этого, но Северное командование выполнило миссию, возложенную на него политическим руководством две недели назад, в срок. Эта миссия заключалась в устранении угрозы… вторжения в Галилею», — пишет обозреватель израильской газеты Yedioth Ahronoth Йоав Зитун.