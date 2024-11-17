Жертвой удара, нанесенного Израилем по Бейруту 17 ноября, стал руководитель «Хезболлы» в Ливане и пресс-секретарь организации Мохаммед Афиф. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на ливанский Минздрав. В ведомстве уточнили, что погиб один человек и еще трое получили ранения.

Государственное Национальное информационное агентство (NNA) Ливана сообщило, что удар «вражеского самолета» вызвал «огромные разрушения», и люди «оказались под завалами» в Рас-эн-Набаа. По данным NNA, «один из жителей соседнего здания получил звонок с предупреждением об эвакуации, но его не восприняли всерьез».

Это первый удар по центру Бейрута за более чем месяц. Израильские военные выпустили серию предупреждений об эвакуации для Дахие, а потом поразили более десятка целей.

Генеральный секретарь ливанского отделения партии Баас Али Хиджази подтвердил смерть представителя «Хезболлы» Мохаммеда Афифа. Израиль пока не прокомментировал сообщение о его гибели.

Афиф был публичным лицом шиитского движения «Хезболла» на нескольких пресс-конференциях после убийства Израилем Хасана Насраллы в сентябре 2024 года. Предполагаемый претендент на этот пост — двоюродный брат Насраллы Хашем Сафи ад-Дин погиб в результате предыдущего израильского удара по Бейруту в начале октября.

Сегодняшние израильские удары были нацелены на южные пригороды Бейрута — в частности, район Дахие, где традиционно размещаются боевики «Хезболлы». Guardian отмечает, что убийство Афифа пришлось как раз на то время, когда ливанские власти рассматривают предложение о прекращении огня, выдвинутое при посредничестве США.