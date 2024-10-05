При израильской атаке по Бейруту убит Хашем Сафи ад-Дин — двоюродный брат погибшего лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, утверждает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. Сафи ад-Дина после гибели Насраллы называли основным претендентом на пост лидера «Хезболлы».

По сведениям канала, Сафи ад-Дин погиб при ударе, нанесенном армией Израиля по южному пригороду Бейрута. Вместе с ним погибли его помощники, иранцы и полевые командиры «Хезболлы».

Источник в ливанских службах безопасности сообщил агентству Reuters, что Сафи ад-Дин не выходит на связь с пятницы, 4 октября, когда израильские ВВС нанесли удары по южной окраине Бейрута. Ранее о том, что целью израильского авиаудара был Сафи ад-Дин, сообщил в соцсети X журналист Axios Барак Равид со ссылкой на двух израильских чиновников.

О гибели лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила на прошлой неделе. По данным армейской пресс-службы, Насралла был убит при ударе по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте 27 сентября. В самой «Хезболле» подтвердили гибель своего лидера, пообещав продолжить противостоять Израилю.

МИД России в связи с гибелью Насраллы решительно осудил «очередное политическое убийство», совершенное Израилем. Президент США Джо Байден назвал убийство Насраллы справедливым, заявив, что он и возглавляемая им «террористическая группа» ответственны за «убийство сотен американцев за четыре десятилетия террора».

Хасан Насралла родился 31 августа 1960 года. Он возглавлял «Хезболлу» более 30 лет, став генсеком этого движения в 1992 году после убийства силами ЦАХАЛ его предшественника на этом посту Аббаса аль-Мусави.

Источники Al Arabiya ранее утверждали, что Сафи ад-Дина после гибели Насраллы избрали новым генеральным секретарем «Хезболлы». Официального подтверждения этой информации не было.