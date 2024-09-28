Ливанское радикальное шиитское движение «Хезболла» подтвердило гибель своего лидера Хасана Насраллы в результате израильского удара по Бейруту. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление движения.

Ранее о том, что Насралла убит, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). По данным армейской пресс-службы, лидер «Хезболлы» погиб при ударе по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте в пятницу, 27 сентября.

Наряду с ним погибли Али Карки, командующий Южным фронтом «Хезболлы», и другие командиры движения, добавил ЦАХАЛ.

Согласно сообщению израильской армии, истребители ВВС Израиля 27 сентября нанесли удар по центральному штабу «Хезболлы», расположенному под землей под жилым зданием в районе Дахья в Бейруте. В момент удара высшее командование «Хезболлы» находилось в штабе.

12-й канал израильского телевидения передавал, что в результате авиаудара по югу Бейрута убита и дочь лидера «Хезболлы» Зайнаб Насралла. Она выступала с заявлениями, которые свидетельствовали о ее лояльности шиитскому движению.

Хасан Насралла родился 31 августа 1960 года. Генеральным секретарем «Хезболлы» он стал в 1992 году после убийства силами ЦАХАЛ его предшественника на этом посту Аббаса аль-Мусави.

«Хезболла» наносит удары по северным израильским районам из-за начавшейся в октябре прошлого года войны Израиля с радикальной палестинской группировкой ХАМАС. В Израиле как ХАМАС, так и «Хезболлу» считают террористическими организациями.