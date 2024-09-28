Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об уничтожении лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. По данным армейской пресс-службы, Насралла убит при ударе по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте в пятницу, 27 сентября.

Согласно заявлению армии, Насралла «был ликвидирован Армией обороны Израиля наряду с Али Карки, командующим Южным фронтом “Хезболлы”, и другими командирами “Хезболлы”».

В армии отметили, что истребители ВВС Израиля 27 сентября нанесли удар по центральному штабу «Хезболлы», расположенному под землей под жилым зданием в районе Дахья в Бейруте. В момент удара высшее командование «Хезболлы» находилось в штабе.

Агентство Reuters ранее писало, что Насралла после израильских ударов не выходит на связь, его судьба неизвестна. Источники агентства Tasnim утверждали, что ни Насралла, ни глава Исполнительного совета движения Хашем Сафиеддин не пострадали.

Хасан Насралла родился 31 августа 1960 года. Генеральным секретарем «Хезболлы» он стал в 1992 году после убийства силами ЦАХАЛ его предшественника на этом посту Аббаса аль-Мусави.

Сама «Хезболла» информацию о смерти 64-летнего лидера организации пока не подтверждала.

12-й канал израильского телевидения ранее сообщил, что в результате авиаудара по югу Бейрута убита дочь лидера «Хезболлы» Зайнаб Насралла. Она ранее выступала с заявлениями, которые свидетельствуют о ее лояльности шиитскому движению.

«Когда мой брат Хади стал мучеником, мои родители не пролили ни слезинки», — сказала Зайнаб Насралла в одном из интервью, говоря о гибели своего брата, убитого израильскими войсками в 1997 году.

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что в результате удара израильских ВВС на юге Ливана убиты командир ракетного подразделения «Хезболлы» Мухаммед Али Исмаил и его заместитель Хусейн Ахмад Исмаил. Вместе с ними убиты и другие командиры и боевики «Хезболлы», говорится в сообщении.

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