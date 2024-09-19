Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Целью ударов в армейской пресс-службе назвали ослабление «террористического потенциала» и инфраструктуры этой организации.

В заявлении пресс-службы ЦАХАЛа говорится, что «Хезболла» превратила Южный Ливан в зону боевых действий и на протяжении десятилетий «использовала мирных жителей в качестве живого щита».

«Армия обороны Израиля работает над обеспечением безопасности на севере Израиля, чтобы жители могли вернуться в свои дома, а также над достижением всех военных целей», — сказано в заявлении.

В среду, 18 сентября, в Ливане произошла волна взрывов портативных раций, используемых движением «Хезболла». До этого, 17 сентября, одновременно взорвались тысячи пейджеров «Хезболлы». Согласно данным ливанского Минздрава, из-за взрывов погибли не менее 37 человек, порядка 3 тыс. человек получили ранения.

Как передает Al Jazeera, лидер движения «Хезболла» Хасан Насралла 19 сентября заявил, что Израиль, устроив взрывы в Ливане, пересек все «красные линии». По его словам, израильская сторона «сознательно» пыталась убить тысячи человек, что стало «террористическим актом», а также объявлением войны народу Ливана.

Насралла заверил, что «Хезболла» не перестанет «поддерживать сопротивление» в секторе Газа, а Израиль понесет «справедливое наказание» за взрывы в Ливане. По его словам, взрывы пейджеров и раций не повлияли на командование и инфраструктуру «Хезболлы».

Насралла также заявил, что израильские власти не смогут вернуть домой население, эвакуированное из-за обстрелов из населенных пунктов на севере страны (около израильско-ливанской границы).

«Хезболла» наносит удары по северным израильским районам из-за начавшейся в октябре прошлого года войны Израиля с радикальной палестинской группировкой ХАМАС.

Ранее на этой неделе кабинет министров по вопросам политики и безопасности Израиля обновил цели войны с ХАМАС, добавив пункт о «безопасном возвращении жителей севера в свои дома».