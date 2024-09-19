В Ливане в среду, 18 сентября, произошла волна взрывов портативных раций, используемых шиитским движением «Хезболла». По данным ливанского Минздрава, погибли 32 человека, еще более 450 получили ранения. Инцидент в среду произошел спустя сутки после первой серии взрывов пейджеров, из-за которых погибли 12 человек и почти 3 тыс. были ранены. По сообщениям СМИ, взрывы связаны с работой подставных фирм и раций модели, которая не производится уже 10 лет.

Дело рук «Моссада»

Израиль официально не брал на себя ответственность за произошедшее, однако источники агентства Reuters заявили, что за взрывами стоит израильская разведывательная служба «Моссад». По словам источника в службе безопасности Ливана, движение «Хезболла» приобрело портативные рации пять месяцев назад, примерно в то же время, что и пейджеры.

Неназванные собеседники Reuters сообщили, что во время взрывов 17 сентября сотрудники израильской разведки дистанционно привели в действие взрывчатку, которую они ранее заложили в 5 тыс. пейджеров.

По информации источников Axios, израильские спецслужбы выбрали именно этот момент для проведения операции по детонации пейджеров, поскольку опасались раскрытия своих планов и их срыва.

Подставные фирмы

Газета The New York Times (NYT) писала со ссылкой на чиновников, в том числе американских, что Израиль 17 сентября провел операцию против «Хезболлы», предварительно спрятав взрывчатое вещество в партии пейджеров тайваньского производства, импортированных в дальнейшем в Ливан.

По словам источников, пейджеры были заказаны «Хезболлой» у тайваньской компании Gold Apollo, а взрывчатое вещество было спрятано в них до того, как они попали в Ливан. В самой компании Gold Apollo заявили, что взорвавшиеся в Ливане пейджеры с ее лейблом изготавливались и продавались венгерским партнером компании — фирмой BAC Consulting.

В BAC Consulting, в свою очередь, утверждают, что компания не занимается производством пейджеров. По данным венгерского портала Telex, BAC Consulting выступала только в качестве посредника, а взорвавшиеся пейджеры могла закупить на Тайване болгарская компания Norta Global Ltd.

Позднее NYT сообщила, что компания BAC Consulting была частью сети израильских компаний. Помимо этой фирмы, Израиль создал по крайней мере еще две подставные компании, чтобы скрыть личности людей, которые занимались производством пейджеров — в действительности это были офицеры израильской разведки.

Здание в Париже, которое в документах значится как якобы адрес гендиректора BAC Consulting, оказалось казармой французской жандармерии, пишет Bloomberg.

По сообщению канала Al Mayadeen, взрывчатое вещество, которое было во взорвавшихся пейджерах, разработали специально для этой миссии, сканерами его нельзя было обнаружить.

Поддельные японские рации

По данным канала Al Hadath, помимо раций, в регионах Ливана 18 сентября взорвались телефоны, устройства для снятия отпечатков пальцев, а также устройства, работающие на солнечных батареях и литий-ионных аккумуляторах.

Как отметило агентство Reuters, на снимках взорванных раций видно название японского производителя радиооборудования Icom, модель похожа на IC-V82.

В Icom в связи с этим заявили, что расследуют обстоятельства случившегося. При этом в компании отметили, что рации модели IC-V82 не производятся и никуда не поставляются уже 10 лет.

В американском филиале Icom утверждают, что взорвавшиеся рации, по всей видимости, были поддельными. «Я могу гарантировать вам, что это не наш товар», — сказал Associated Press сотрудник американского филиала Рэй Новак.