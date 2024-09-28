Израильская армия 28 сентября объявила о ликвидации Хасана Насраллы, который с 1992 года руководил ливанским шиитским движением «Хезболла». Reuters называет убийство Насраллы «самым серьезным ударом для “Хезболлы” за последние две недели». МИД России осудил совершенное Израилем «очередное политическое убийство», а президент США Джо Байден назвал произошедшее «мерой правосудия». Как в мире отреагировали на смерть лидера «Хезболлы» — в материале RTVI.

Что говорят в Израиле и «Хезболле»

В армии Израиля в свете гибели Насраллы заявили, что он «больше не сможет терроризировать мир». Глава израильского МИД Исраэль Кац назвал убийство Насраллы «одним из самых оправданных действий Израиля по борьбе с терроризмом».

«Насралла, посвятивший свою жизнь уничтожению Израиля и руководивший три десятка лет — до своего последнего дня — террористической деятельностью против Израиля, заслужил такую участь, и хорошо, что он ликвидирован», — убежден Кац.

Представители самой «Хезболлы» заявили, что Насралла «присоединился к своим великим, бессмертным товарищам-мученикам, чьим путем он шел почти тридцать лет, ведя их от победы к победе». Движение пообещало, что не перестанет противостоять Израилю.

Кто осудил Израиль

Палестинское радикальное движение ХАМАС приравняло убийство Насраллы к «террористическому акту» и возложило ответственность за него на Израиль и США. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отметил, что Ливан «милостью и могуществом Божьим заставит злостного врага пожалеть о своих действиях», а иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что команду убить Насраллу отдал Вашингтон.

В Ираке после сообщения о смерти Хасана Насраллы объявили трехдневный траур «в память о погибшем мученической смертью Хасане Насралле».

МИД России в связи с гибелью Насраллы решительно осудил «очередное политическое убийство», совершенное Израилем. Ведомство предупредило, что вся ответственность за последующую эскалацию на Ближнем Востоке будет лежать на израильских властях.

«Израильская сторона не могла не осознавать такую опасность, но пошла на подобный шаг — на убийство ливанских граждан, что практически неизбежно спровоцирует новый всплеск насилия», — подчеркнули в российском ведомстве, призвав Израиль к незамедлительному прекращению боевых действий.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне гибели Насраллы назвал Ливан и его народ мишенью израильской «политики геноцида, оккупации и вторжения».

Реакция США

Президент США Джо Байден заявил, что считает убийство Насраллы справедливым, поскольку он и возглавляемая им «террористическая группа» ответственны за «убийство сотен американцев за четыре десятилетия террора».

«Его смерть в результате израильского авиаудара — это мера правосудия за многочисленные жертвы, включая тысячи американцев, израильтян и мирных жителей Ливана», — сказано в заявлении Байдена.

Американский лидер напомнил, что на следующий день после атаки ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года Насралла «принял фатальное решение» присоединиться к радикальному палестинскому движению и открыть «северный фронт» против Израиля.

США полностью поддерживают право Израиля на самооборону против «Хезболлы», ХАМАС, хуситов и других «поддерживаемых Ираном террористических группировок», сказано в заявлении.

Потеря «главного актива» для Ирана

64-летний Хасан Насралла возглавлял «Хезболлу» более 30 лет. Как пишет Al Jazeera, он был политическим и духовным лидером, которому удалось привести группировку «к выдающимся результатам в Ливане». Канал отмечает, что сторонники Насраллы ценили его за то, что он противостоял Израилю и бросал вызов США. Противники же считали его «главой террористической организации и доверенным лицом Ирана в борьбе за влияние на Ближнем Востоке».

«Хасан Насралла — выдающаяся фигура, когда речь заходит о политике на Ближнем Востоке. Он — номинальный лидер, если позволите, стержень Ирана», — считает журналистка Al Jazeera Стефани Деккер.

По ее словам, именно Насралла превратил «Хезболлу» в «организованную боевую, дисциплинированную силу, которой она является сегодня». Она подчеркнула, что смерть лидера группировки означает для Ирана потерю «главного актива в регионе».

«Он не просто символическая фигура, он человек, который стоит за стратегическим мышлением, за военным мышлением. Несомненно, это станет серьезным ударом для организации», — отметила корреспондент телеканала из Бейрута Зейна Ходр.

Reuters также отмечает, что смерть Насраллы стала серьезным ударом не только по «Хезболле», но и по Ирану, поскольку он лишился влиятельного союзника, который помог превратить «Хезболлу» в стержень группировки союзников Тегерана в арабском мире. The New York Times отмечает, что Насралла был близок к аятолле Али Хаменеи.

Был «сердцем» «Хезболлы»

Военный аналитик Элайджа Манье в интервью Al Jazeera сообщил, что поддерживающим «Хезболлу» жителям Ливана будет трудно смириться с этим убийством. «Нет другого лидера с такой же харизмой — не лидерством, а харизмой, которой обладал Насралла», — убежден эксперт.

«Насралла — это бьющееся сердце “Хезболлы”», — сказал профессор международных отношений в Лондонской школе экономики Фаваз Гергес газете The Wall Street Journal.

Sky News передает, что сторонники Насраллы могут устроить хаос в Ливане из-за его смерти. По данным корреспондента телеканала, находившиеся на окраине Дахии женщины начали плакать после того, как узнали о смерти лидера «Хезболлы».

Как отмечает Sky News, Насралла был для своих сторонников не только политическим, но и духовным лидером. «Мы не можем недооценивать серьезность того, что здесь произошло. <…> Произошли грандиозные перемены и сдвиг, сдвиг масштабом как землетрясение, и это будет иметь огромные последствия не только в Ливане», — считает корреспондент канала.

«Некоторые люди незаменимы»

Как пишет WSJ со ссылкой на израильских военных и чиновников, Израиль рассчитывал, что убийство Насраллы поможет отодвинуть перспективы наземной операции в Ливане.

«Мы бы хотели обойтись без наземного вторжения», — пояснил высокопоставленный израильский чиновник, добавив, что смерть Насраллы является «поворотным моментом» в этом вопросе.

«Его мощное руководство отличается. Некоторые люди незаменимы», — сказал WSJ другой высокопоставленный чиновник.

По словам источника Axios, поводом для убийства Насраллы стал его отказ от поддержки радикального палестинского движения ХАМАС и прекращения боевых действий на северной границе Израиля. «Поэтому было принято решение убрать его из процесса принятия решений», — сказал неназванный израильский чиновник.

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид подчеркнул, что «убийство Насраллы — важное достижение для сдерживания и безопасности Государства Израиль». «Пусть все наши враги знают, что любой, кто нападает на Израиль, обречен», — заявил он.