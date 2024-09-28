Преемником погибшего лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы может стать его двоюродный брат Хашем Сафиеддин. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников израильского Минобороны.

По словам источников издания, Сафиеддин — один из немногих оставшихся в живых высокопоставленных лидеров «Хезболлы», которых не было на месте пятничного удара Израиля по Бейруту. NYT называет его ключевым игроком в политической и социальной работе движения.

В публикации отмечается, что Сафиеддин считается потенциальным преемником Насраллы уже долгое время. Теперь его могут объявить новым генсеком «Хезболлы».

Источники NYT рассказали, что израильские лидеры знали о местонахождении Насраллы на протяжении нескольких месяцев и решили нанести по нему удар на прошлой неделе, посчитав, что тот в скором времени может укрыться в другом месте.

Два высокопоставленных израильских чиновника заявили порталу Axios, что первое обсуждение возможности покушения на Насраллу состоялось в среду, 25 сентября, перед отъездом премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Нью-Йорк. Решение об ударе было принято 27 сентября из-за появившейся «оперативной возможности», утверждают источники портала.

По словам одного из источников, поводом для убийства Насраллы стал его отказ от поддержки радикального палестинского движения ХАМАС и прекращения боевых действий на северной границе Израиля. «Поэтому было принято решение убрать его из процесса принятия решений», — сказал неназванный чиновник.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее объявила, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был убит при ударе по центральному штабу движения в Бейруте в пятницу, 27 сентября. «Хезболла» позднее подтвердила гибель своего лидера, пообещав продолжить противостоять Израилю.

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что убийство лидера «Хезболлы» приведет к «уничтожению» Израиля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне гибели Насраллы назвал Ливан и его народ мишенью израильской «политики геноцида, оккупации и вторжения».

МИД России в связи с гибелью Насраллы решительно осудил «очередное политическое убийство», совершенное Израилем, заявив, что оно может привести к драматическим последствиям для Ливана и всего Ближнего Востока. Россия настоятельно призывает Израиль к незамедлительному прекращению боевых действий, отметили в ведомстве.

Хасан Насралла родился 31 августа 1960 года. Генеральным секретарем «Хезболлы» он стал в 1992 году после убийства силами ЦАХАЛ его предшественника на этом посту Аббаса аль-Мусави.