Верховного лидера (аятоллу) Ирана Али Хаменеи перевезли в безопасное место после сообщений о гибели в результате израильского удара главы ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Агентство уточнило, что место, куда перевезли Хаменеи, находится внутри Ирана, в нем введены повышенные меры безопасности. По словам источников, иранские власти находятся в постоянном контакте с «Хезболлой» и другими региональными группировками для определения последующих действий.

В безопасности также находится командующий спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) бригадный генерал Эсмаил Каани, пишет агентство Tasnim со ссылкой на источники. Ранее в соцсетях появились предположения о его гибели.

Убийство Хасана Насраллы

Армия обороны Израиля объявила об уничтожении лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в субботу, 28 сентября. В армии отметили, что истребители ВВС Израиля 27 сентября нанесли удар по центральному штабу «Хезболлы», расположенному под землей под жилым зданием в районе Дахья в Бейруте. В момент удара высшее командование «Хезболлы» находилось в штабе.

Позднее «Хезболла» подтвердила убийство 64-летнего Насраллы. Согласно заявлению движения, которое приводит Al Jazeera, «Хезболла» обещает продолжить противостоять Израилю.

Поражено 140 целей «Хезболлы»

По утверждению израильской армии, с вечера пятницы в Ливане поражено более 140 целей «Хезболлы», в том числе объекты инфраструктуры, которые были «встроены под жилыми домами в районе Бейрута». Reuters назвал эту атаку «самой мощной» почти за год конфликта.

ЦАХАЛ объявил о начале «упреждающей наступательной операции» против «Хезболлы» 23 сентября. Начальник Генерального штаба Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви заявил, что израильские военные «нацеливаются» на боевую инфраструктуру, которую шиитская группировка «Хезболла» создавала на протяжении последних 20 лет.

В этот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выпустил видеообращение, в котором по-английски призвал жителей Ливана держаться подальше от объектов, используемых «Хезболлой» в военных целях.