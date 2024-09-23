ЦАХАЛ 23 сентября начал «упреждающую наступательную операцию» в Ливане, заявил начальник Генерального штаба Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви. По его словам, израильские военные «нацеливаются» на боевую инфраструктуру, которую шиитская группировка «Хезболла» создавала на протяжении последних 20 лет. Что известно о ракетных обстрелах Ливана и Израиля — в материале RTVI.

«Мы <…> готовимся к следующим этапам, о которых я расскажу подробнее в ближайшее время. В конечном счете, все направлено на создание условий для возвращения жителей севера [Израиля] в свои дома», — заявил Халеви.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выпустил видеообращение, в котором по-английски призвал жителей Ливана держаться подальше от объектов, которые используются «Хезболлой» в военных целях.

«У меня есть послание для народа Ливана. Война Израиля — не с вами. Война с «Хезболлой». Слишком долго «Хезболла» использовала вас в качестве живого щита. Она разместила ракеты в ваших домах и ваших подвалах. Эти ракеты направлены прямо на наши города, прямо на наших граждан. Чтобы защитить наших людей от ударов «Хезболлы», мы должны уничтожить это оружие», — заявил он.

Нетаньяху добавил, что ЦАХАЛ просит жителей Ливана «уйти из зоны опасности сейчас», и призвал их «серьезно отнестись к этому предупреждению». Премьер Израиля заверил, что граждане смогут безопасно вернуться в свои дома, когда израильская операция завершится.

«Не позволяйте «Хезболлах» подвергать опасности ваши жизни и жизни ваших близких, не позволяйте «Хезболлах» подвергать опасности Ливан», — сказал Нетаньяху.

Ранее официальный представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари призвал жителей южной части Ливана, которые проживают в районах, «используемых «Хезболлой» в военных целях», немедленно «покинуть их ради собственной безопасности». При этом никаких признаков немедленной эвакуации не последовало, сообщало AP. Агентство предположило, что некоторые жители могут жить в домах, где, по израильским данным, хранится оружие «Хезболлы», и не знать об этом.

Более тысячи ударов за сутки

В ЦАХАЛ сообщили, что с утра 23 сентября израильские истребители и беспилотники нанесли более 1,3 тыс. ударов по целям «Хезболлы» в Ливане, атаковав здания и другие объекты, где группировка, как утверждается, хранила ракеты, снаряды, пусковые установки и дроны. Журналисты AP, работающие на юге Ливана, сообщили, что авиаудары были нанесены по множеству районов, в том числе и вдали от границы.

Удары по южным пригородам столицы Ливана были направлены против высокопоставленного лидера «Хезболлы» Али Караки, главы южного фронта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

CNN называет израильскую атаку 23 сентября крупнейшей в регионе с октября 2023 года, когда начался конфликт в Газе. The Economist со ссылкой на источники ранее сообщал, что военная операция в Ливане может включать создание буферной зоны в несколько миль к северу от израильской границы в целях защиты жителей северного Израиля от обстрелов со стороны «Хезболлы».

В результате израильских авиаударов по поселениям на юге и востоке Ливана 23 сентября погибли по меньшей мере 356 человек, включая 24 детей, 39 женщин и двух медиков, сообщили в центре экстренных ситуаций ливанского Минздрава. Число раненых в ведомстве оценили в 1246. Как пишет Al Jazeera, это самая смертоносная атака со времен войны Израиля и «Хезболлы» 2006 года.

В свою очередь «Хезболла», по данным ЦАХАЛ, в течение 23 сентября выпустила по Израилю 165 ракет с территории Ливана, большинство из них — по северным районам.

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати призвал ООН оказать давление на Израиль, чтобы тот прекратил военные действия в стране.

Администрация США перебрасывает дополнительные войска на Ближний Восток в связи с ростом напряженности на Ближнем Востоке, сообщил ТАСС пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Численность контингента он не раскрыл.

Президент США Джо Байден, комментируя обострение ливано-израильского конфликта, заявил, что его команда работает над «деэскалацией ситуации таким образом, чтобы люди могли безопасно вернуться в свои дома».

Особое положение в Израиле

На фоне объявления о начале военной операции в Ливане правительство Израиля ввело «особое положение» в сфере гражданской обороны на всей территории страны, сообщает государственный вещатель Kan. Это позволит властям применять ограничения, необходимые «для спасения человеческих жизней». Срок действия «особого положения» составляет 48 часов, но он может быть продлен решением кабинета министров.

21 сентября такой режим был введен на севере Израиля — он действовал от Хайфы до границы с Ливаном. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари объяснял необходимость такой меры тем, что в ближайшее время территория страны может подвергнуться ракетному обстрелу со стороны «Хезболлы».

Также в этом районе было введено ограничение на проведение собраний: на улице количество собравшихся людей не должно превышать 30 человек, а в помещении — 300.