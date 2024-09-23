Как минимум 182 человека погибли, еще 727 получили ранения в результате ударов ВВС Израиля по населенным пунктам на юге Ливана, сообщает Al Jazeera со ссылкой на ливанский Минздрав. По данным ведомства, среди жертв авиаударов есть дети, женщины и медики.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати призвал ООН «сдержать агрессию против Ливана». По его словам, израильские атаки представляют собой «геноцидную войну во всех смыслах этого слова», целью которой является уничтожение ливанских населенных пунктов, передает Al Mayadeen.

Израильские военные отчитались о поражении порядка 300 целей в ходе ударов по объектам радикальной группировки «Хезболла» в Ливане. Как отмечает Associated Press (AP), удары израильских ВВС стали самыми смертоносными со времен произошедшей в 2006 году войны Израиля и «Хезболлы».

Журналисты AP, работающие на юге Ливана, сообщили, что в понедельник утром авиаудары были нанесены по множеству районов, в том числе и вдали от границы.

Израильские военные заявили, что расширяют масштабы авиаударов. Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари предупредил, что жители долины Бекаа должны немедленно эвакуироваться из районов, где «Хезболла» хранит оружие.

При этом никаких признаков немедленной эвакуации из деревень на юге Ливана не было, отмечает AP. Агентство предположило, что некоторые жители могут жить в домах, где, по израильским данным, хранится оружие «Хезболлы», и не знать об этом.

Израиль не планирует наземных операций

Неназванный израильский военный чиновник рассказал AP, что удары направлены на ограничение возможностей «Хезболлы» нанести новую атаку по Израилю. Собеседник подчеркнул, что Израиль сосредоточен на воздушных операциях и наземных не планирует.

Израиль обвиняет «Хезболлу» в превращении населенных пунктов на юге страны в базы боевиков, где спрятаны ракетные установки и другая инфраструктура. Это может побудить израильских военных начать особенно интенсивную серию атак, даже если туда не будут введены сухопутные войска, указывает AP.

На прошлой неделе, 17 сентября, одновременно взорвались тысячи пейджеров «Хезболлы». Согласно данным ливанского Минздрава, из-за взрывов погибли 12 человек, порядка 3 тыс. получили ранения. Движение «Хезболла» обвинило в проведении атаки Израиль. Reuters со ссылкой на источники писал, что за взрывами стоит израильский «Моссад».

На следующий день, 18 сентября, в Ливане произошла волна взрывов портативных раций, используемых радикальной группировкой. Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла заявил, что Израиль, устроив взрывы в Ливане, пересек все «красные линии». По его словам, израильская сторона «сознательно» пыталась убить тысячи человек. Произошедшее Насралла назвал «террористическим актом».

Израиль опроверг свою причастность к массовым взрывам пейджеров и раций в Ливане. Израильский президент Ицхак Герцог отметил, что у «Хезболлы» и без того «много врагов».

Герцог признал, что есть риск «резкой эскалации» израильско-ливанского конфликта, но подчеркнул, что в полномасштабной войне с Ливаном Израиль не заинтересован. По его словам, Ливан «захвачен “Хезболлой”», а Израиль «сражается за весь свободный мир».

21 сентября в результате удара Израиля по ливанской столице Бейрут погибли 20 командиров из элитного подразделения «Радван», которое относится к движению «Хезболла». Среди них оказался Ибрагим Акиль — один из основателей военного крыла «Хезболлы».