Израиль и «Хезболла» могут расширить территорию взаимных ударов, считает востоковед, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов. Он описал возможный сценарий нового конфликта в интервью программе «Что это было» на RTVI.

По мнению Семенова, «Хезболла» в ответ на акцию с дистанционным подрывом пейджеров и раций участников движения в Ливане может расширить обстрелы израильской территории.

«До этого “Хезболла” пыталась наносить удары только по северному Израилю, хотя ракеты “Хезболлы” могут накрыть, в общем-то, всю территорию Израиля», — пояснил эксперт.

Однако у «Хезболлы» в Ливане есть «целый спектр интересов, которые выходят за рамки войны с Израилем», она оглядывается на другие силы в стране и «не будет идти на эскалацию», считает Семенов.

Что касается возможных действий Израиля, то неизвестно, принято ли решение о начале полномасштабной сухопутной операции, продолжил собеседник RTVI. «Здесь, конечно, следует учитывать, что Соединенные Штаты категорически против этого вторжения», — отметил он.

У «Хезболлы» есть серьезные укрепления в южном Ливане, пояснил Семенов. Там горные ущелья и узкие дороги, на чем Израиль «очень серьезно обжегся» во время войны в 2006 году, когда его танковые колонны «запирали на серпантинах», напомнил эксперт.

В случае нового конфликта действия Израиля вряд ли будут такими, как в 2006-м, считает Семенов. «Это, скорее всего, будет постепенная атака на опорные пункты “Хезболлы”, которые находятся рядом с границей», — сказал он.

Однако объекты, связанные с «Хезболлой», находятся по всему Ливану, напомнил Семенов.

«Поэтому бомбить будут Ливан весь, а не только южный. Сейчас уже, как мне кажется, эти удары будут в ближайшее время распространяться на другие части Ливана. Это, наверное, неизбежно — как минимум воздушные удары Израиля. Вопрос вторжения, как это будет происходить — он очень сложный», — рассуждает востоковед.

В способности Израиля сейчас нанести «Хезболле» сокрушительное поражение и тем самым заявить о своей победе Семенов сомневается. Он отметил, что ЦАХАЛ до сих пор «по большому счету» не смог сделать то же самое в отношении радикальной палестинской группировки ХАМАС, которая, по словам эксперта, гораздо слабее «Хезболлы».