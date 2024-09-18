В Ливане на следующий день после массового подрыва пейджеров произошла еще одна серия взрывов — на это раз сдетонировали устройства связи и техника, установленная в автомобилях и на мотоциклах. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По его данным, взрывы произошли в Бейруте, на юге Ливана и в районе Бекки на востоке страны. В результате пострадали порядка 100 человек. Также известно как минимум о трех погибших в городе Сохмор в долине Бекаа.

По информации Al Jazeera, взорвались портативные устройства связи, используемые членами группировка «Хезболла». Иранский телеканал Press TV сообщил о детонации раций и радиостанций ICOM. По данным Al Hadath, также взрывались ноутбуки и устройства, установленные в автомобилях и на скутерах, а часть взорвавшегося оборудования не имела отношения к связи.

Источник в службе безопасности сообщил Reuters, что портативные радиостанции были приобретены «Хезболлой» пять месяцев назад — примерно в то же время, когда закупались пейджеры, оказавшиеся заминированными.

Заранее заминированные: что известно о массовом взрыве пейджеров в Ливане

Как уточняют Reuters и AFP, один из взрывов произошел рядом с местом проведения похорон погибших накануне бойцов «Хезболлы». По данным Al Jazeera, взрывы также были слышны у штаб-квартиры «Хезболлы» в Бейруте.

В Сети появляются многочисленные кадры с мест взрывов. На них видны сгоревшие автомобили, подорванные скутеры и мотоциклы. Пользователи сообщают, что у некоторых источником взрыва стала магнитола. По словам очевидцев, перед взрывом техника начинала гудеть и вибрировать.

«Хезболла» выпустила предупреждение для всех жителей Ливана с требованием избавиться от любых гаджетов и электроприборов, сообщил турецкий канал Yeni Şafak.

Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бухабиб заявил, что взрывы устройств связи «предвещают начало более масштабного конфликта на Ближнем Востоке».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции в преддверии недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи заявил, что запрет на превращение гражданских предметов в оружие должен стать правилом для всего мирового сообщества.

Беспрецедентная атака на «Хезболлу». Как стал возможен взрыв тысяч пейджеров в Ливане

Накануне, 17 сентября, в Ливане произошла серия взрывов пейджеров, которыми пользовались члены группировки «Хезболла». Погибли девять человек, около 3 тысяч получили ранения. В числе пострадавших — посол Ирана в Бейруте и сотрудники дипмиссии. Среди погибших — восьмилетняя девочка, а также члены группировки и сыновья нескольких ливанских чиновников.

Власти Ливана обвинили в организации атаки Израиль и его разведку «Моссад». Израильская сторона не дала официального ответа на это обвинение. «Хезболла» назвала случившееся «бойней в отношении ливанского народа» и пообещала жестко ответить на атаку. В Вашингтоне заявили, что не были в курсе подготовки взрывов.